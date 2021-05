Resoluciones contra Israel estancadas en Congreso de EEUU

Washington, 21 may (Prensa Latina) Tras el anuncio de una tregua en los ataques de Israel contra territorio palestino, se mantienen estancadas hoy las resoluciones en el Congreso estadounidense que intentan detener una importante venta de armamentos a Tel Aviv.

En ese esa situación se encuentra la propuesta presentada por el senador independiente Bernie Sanders, y otra similar en la Cámara de Representantes para bloquear la exportación de cohetes dirigidos de alta precisión a las fuerzas armadas sionistas, por un monto de 735 millones de dólares.

Expertos señalan que Sanders y sus aliados demócratas progresistas realizan un esfuerzo tardío por detener dicha transacción en medio de los ataques del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu que provocaron la muerte a más de 200 civiles palestinos, mientras los cohetes lanzados por Hamas en respuesta a las provocaciones de Tel Aviv ocasionaron una docena de víctimas mortales.



En particular las presiones de Sanders por detener esa venta se perfilan como un gesto en parte simbólico y de corta duración, destaca el diario The Washington Post, ya que enfrenta múltiples obstáculos que esencialmente garantizan que su iniciativa no sea aprobada por el Senado.



Entre otros factores, el posible fracaso se debe a que en las últimas horas hubo algunos cambios bruscos en la situación en el teatro de operaciones, y el legislador no cuenta con los votos necesarios.



Por lo general, cuando los congresistas intentan evitar una venta de armas, algo que los miembros del legislativo estadounidense nunca lograron hasta la fecha a través de una resolución conjunta, pueden forzar una votación, y la aprobación requiere solo una mayoría simple en el Senado.



Este procedimiento se realiza mediante el uso de la Ley de Control de Exportación de Armas (AECA) para eludir el filibustero o maniobras dilatorias que obligarían a alcanzar 60 votos.



Eso significa que Sanders necesitaría 51 votos de sus colegas, o 50 sufragios de estos más el de la vicepresidenta Kamala Harris para votar en contra de la venta de armas, algo difícil debido a las divisiones sobre el tema dentro del partido azul.



Entre quienes se oponen a la resolución se encuentra Robert Menendez (D), presidente del Comité de Relaciones Exteriores (CRE) del Senado, así como Ben Cardin (D), la segunda figura de rango del partido azul en ese panel, quien pronosticó que Sanders no logrará el apoyo que necesita.



Entretanto, Sanders se une a su esfuerzo por un grupo en la Cámara de Representantes dirigido por la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, apoyada por sus colegas demócratas Mark Pocan y Rashida Tlaib, quienes presentaron en esa instancia legislativa el miércoles una propuesta similar, con pocas esperanzas de éxito.



La administración Biden notificó al Congreso el 5 de mayo el visto bueno para la venta a Israel 735 millones de dólares en armas, en su mayoría municiones de ataque directo conjuntas fabricadas por la compañía norteamericana Boeing.



La mayoría de las ventas de armas están sujetas a un período de 30 días para la consideración por parte del Congreso, pero algunos aliados cercanos como Israel, tienen ciertos privilegios y enfrentan apenas un período de revisión de 15 días, que en el caso de esta transacción a favor de Tel Aviv expira en la medianoche de hoy.