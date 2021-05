Como exploradores así cruzan los ríos para llevar vacunas hasta Brisas de Pacuarito

San José, 22 may (PrensaCCSS).- Camino adentro y al agua compañeros; con estas palabras un equipo de diez trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) iniciaron una gira por las comunidades indígenas de Siquirres en Limón.

El doctor Jeffry Bell, médico general; la doctora Mildred Garza, coordinadora de Enfermería de los ebáis del área de salud Siquirres; Garvin Watson, técnico de farmacia; los asistentes técnicos de atención primaria (ataps) Jhonny Herrera, Gabriel Guido, Daniela Marin, Mauren Leiva, Maritza Gutiérrez y Rito Martínez asistente indígena conforman el grupo de colaboradores que con frecuencia salen de sus casas con la misión de servir.

El equipo multidisciplinario realizó dos giras a las Brisas de Pacuarito donde 24 indígenas de la Reserva Nairi Awari para aplicar la vacuna contra la covid-19. En su recorrido cruzaron ríos y montañas del Parque Nacional Barbilla.

Con los termos llenos de vacunas y apoyándose con bordones improvisados el personal enfrentó los retos de un difícil trayecto, animados con las palabras de Garvin Watson: “sigamos un poco más, vamos si se puede” con la mente puesta de llegar hasta la población indígena.

“Es una experiencia maravillosa poder llevar hasta estos hogares indígenas la vacuna contra covid-19. Hay que esforzarse mucho para llegar hasta cada una de las viviendas donde habita una persona mayor de 58 años. Para ir de una casa a otra hay que caminar hasta dos horas montaña adentro y esto provoca mucho desgaste, pero la ilusión de servir se antepone a todo y puede más la vocación de servicio” contó Yuliana Fernández Avilés atap de 24 años.

“Enfrentarse a estas experiencias de cruzar los ríos son vivencias y emociones de mucha adrenalina. Cuando uno se ve al otro lado experimenta mucha satisfacción. Algo que hay que resaltar es que es un trabajo en equipo; unos lo motivan, otros le dan la mano y otros le aplauden cuando se logra vencer los retos. Yo he ido seis veces a esta comunidad indígena y es muy lindo porque la gente nos recuerda y agradece las atenciones que les ofrecemos” mencionó Daniela Marín Núñez atap de 30 años.

“Cuando estudiaba medicina no imaginé que enfrentaría estos retos. Ahora que los vivo solo me resta decir que es una gran vivencia que me ayuda a ser mejor médico, me orienta a ofrecer atenciones con trato más humanizado y comprender las situaciones de cada persona. Es muy gratificante poder servir y contribuir con la Seguridad Social en este momento que todos somos llamados a servir” doctor Jeffry Bell, médico general.

“Cada río que cruzábamos era como subir un peldaño de una escalera, la solidaridad del grupo es de resaltar porque nadie se adelantaba y nadie se quedaba atrás. Estas vivencias dejan ver de lo que está hecha la CCSS y la fortaleza que tiene en sus unidades” doctora Mildred Garza.

La doctora Tania Ching Chang, directora del área de salud Siquirres explicó que solo quien trabaja con amor puede comprender el compromiso, esfuerzo, sacrificio que da el personal de salud en el abordaje de los usuarios.

La gira para aplicar las primeras dosis a los habitantes de la Reserva Indígena Nairi Awari se realizó ente el 22 y 24 de abril y la segunda salida para poner la segunda dosis se dio durante los días 13 y 14 de mayo de 2021.