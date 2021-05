Ministro de Exteriores de Austria considera que Rusia no tiene interés en dialogar con UE

Viena/Moscú, 22 may (Sputnik).- Rusia actualmente no está interesada en dialogar con la Unión Europea (UE), afirmó el ministro de Exteriores de Austria, Alexander Schallenberg.



«La UE quiere un diálogo, quiere (tener) canales de diálogo» con Rusia, dijo Schallenberg en una entrevista con la emisora austriaca Ö1.



Respondiendo a la pregunta de si Moscú está interesado en esto, el ministro indicó que «ahora no».



Según el jefe de la diplomacia austriaca, actualmente las relaciones entre Moscú y Bruselas están «tensas y agobiadas».



En ese contexto, el titular de Exteriores austriaco expresó la esperanza de que pronto cambie el tono del diálogo.



Al mismo tiempo, Schallenberg enfatizó que los temas de clima y energía son en los que el bloque comunitario y Rusia «quieren y deben cooperar».



Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, destacó que «no es verdad» que Moscú no esté interesado en dialogar con la UE.



«Hubo muchos proyectos políticos, humanitarios y económicos en los que participaron Rusia y la UE. Pero estos fueron bloqueados después de que Bruselas aprobara sanciones antirrusas y sustituyera el diálogo por una retórica agresiva, acusaciones infundadas y campañas de desinformación», escribió Zajárova en su cuenta de Facebook. (Sputnik)