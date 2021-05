Rusia y la OMS estudian la posibilidad de suministrar equipos médicos a Palestina

Moscú, 22 may (Sputnik).- Rusia y la Organización Mundial de la Salud (OMS) estudian la posibilidad de enviar equipos médicos a Palestina, necesarios para el tratamiento de 100.000 pacientes, comunicó a Sputnik el Ministerio de Exteriores ruso.



«El Ministerio de Situaciones de Emergencia está estudiando la implementación de un proyecto conjunto con la OMS para suministrar 10 módulos médicos para el tratamiento de enfermedades no transmisibles y 10 módulos quirúrgicos para las necesidades del Ministerio de Salud palestino», dice el comunicado.



La nota añade que esta cantidad de equipos médicos permitirá brindar asistencia a 100.000 pacientes durante tres meses y realizar 1.000 operaciones quirúrgicas.



Según el texto, esa ayuda es necesaria más que nunca para Palestina que vive una situación difícil.



Moscú, agrega la nota, hace todo lo posible para que la reciente escalada de tensiones en el Medio Oriente no afecte la cooperación entre el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) y Palestina en el suministro de la vacuna rusa contra el covid-19 Sputnik V.



«Los planes correspondientes están en desarrollo, el envío de medicamentos debe realizarse dentro del plazo acordado por las partes», señala el comunicado.



El jueves, el gabinete de seguridad israelí adoptó por unanimidad la iniciativa de Egipto de un alto el fuego bilateral sin condiciones previas, que entró en vigor a las 23:00 GMT del mismo día.



El movimiento Hamás también se comprometió a respetar la tregua, que pone fin a la peor crisis palestino-israelí desde 2014.



Durante 11 días, las milicias palestinas dispararon más de 4.000 cohetes hacia Israel, provocando la muerte de 12 personas.



En represalia, las fuerzas israelíes lanzaron ataques contra objetivos en Gaza, que se saldaron con la muerte de 232 palestinos, entre ellos 65 niños, y dejaron 1.900 heridos, según las autoridades sanitarias del enclave. (Sputnik)