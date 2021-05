El trabajador debe estar en el centro de la reforma del IVM

El régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) está en peligro. No es algo nuevo, en otras oportunidades hemos tenido la misma amenaza y también la misma irresponsabilidad de quienes deben acometer el problema. Durante muchos años no se ha querido, como se dice popularmente, ponerle el cascabel al gato.

Cualquier persona medianamente informada sabe que el régimen tiene, desde su creación en el siglo pasado, un problema de origen. Las pensiones se iban a sustentar en el aporte del trabajador activo en aquel momento y en los aportes de los trabajadores que iban a venir posteriormente. La fórmula contemplaba también la expectativa de vida de los trabajadores, sin embargo, esta variable también se convirtió en un problema debido a la mayor expectativa de vida de los costarricenses.

Los políticos han tirado la bola hacia adelante con base en el margen de maniobra que brinda ciertos ajustes en las variables que inciden en el IVM. Se ha modificado la edad de retiro, las cuotas y los montos de los aportes, en fin, se ha jugado con estos aspectos para eludir medidas más radicales que resuelvan el desequilibrio financiero del régimen del IVM. Al final está completamente justificada la duda en relación con la conducta de los políticos y si han prevalecido intereses directos de los involucrados o solo un cálculo político.

El problema es relativamente sencillo de comprender, lo complicado es establecer la forma de solucionarlo. El monto de pensión que han recibido las personas hasta el sol de hoy, no se financia totalmente con los aportes dados por el trabajador a lo largo de su vida laboral; es decir, hay una diferencia entre lo que se aporta y lo que se recibe de pensión, incluso, no estamos hablando aquí de las denominadas pensiones de lujo en que la diferencia es más amplia y odiosa.

El tema es complejo porque el desequilibrio entre lo que se aporta y lo que se recibe debe pagarlo alguien. Los que ya están pensionados quieren que se les mantenga el monto que reciben, los trabajadores actuales no quieren que se le modifiquen las condiciones de aporte al régimen y menos que se les rebaje lo que van a recibir como pensión, y las personas que no han ingresado a la vida laboral se niegan a que se les aplique normas nuevas para que el aporte financie la futura pensión que tendrá.

Las medidas que se están planteando deben ser objeto de un profundo análisis. Lo peor que puede hacer la junta directiva de la CCSS es adoptar decisiones a espaldas de los trabajadores que, finalmente, son los que serán afectados de un modo u otro; en palabras sencillas, este tipo de decisiones deben ser objeto de socialización para que tengan la legitimidad que requieren.

Cuando hablo de los trabajadores, me refiero no solo a los grupos sindicales sino a grupos profesionales y personas que pueden aportar opciones de solución al problema. Se debe ser muy creativos desde una perspectiva financiera para idear una solución que no signifique un perjuicio para los trabajadores y que al mismo tiempo permita el sostenimiento del IVM.

El trabajador debe estar en el centro de la reforma y no en la periferia.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com