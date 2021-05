Justicia de Bolivia pone fin a disputa que paralizaba a federación de fútbol local

La Paz, 24 may (Sputnik).- Un tribunal constitucional puso fin el lunes al conflicto que paralizaba a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), al rechazar un recurso de amparo presentado por un ex vicepresidente de esa entidad, Robert Blanco, quien pretendía ser reconocido como máximo dirigente de la entidad deportiva.



Blanco «no agotó las instancias deportivas, como establece y regula la actividad deportiva y dirigencial, por lo que el tribunal deniega la tutela solicitada por que el accionante», dijo el juez Alaín Núñez, al anunciar la decisión.



El fallo de la Sala Constitucional del Tribunal de Justicia de Santa Cruz (este) fue aplaudido por los actuales dirigentes de la FBF, liderados por el presidente Fernando Costa, que anunciaron de inmediato que comenzarían a trabajar en la preparación de la selección nacional para los partidos de eliminatoria mundialista en junio.



Blanco había acudido a la justicia ordinaria en procura de ser reconocido como presidente de la FBF, denunciando que un congreso extraordinario de esa entidad, realizado el año pasado, le negó tal «derecho» tras la muerte del anterior presidente federativo, César Salinas, por covid-19.



La semana pasada, al admitir la consideración de la demanda de Blanco, el tribunal había suspendido provisionalmente las atribuciones administrativas y legales de los dirigentes de la FBF, lo que forzó a la paralización del torneo de la primera división profesional.



«Esto no se puede quedar así, perjudicaron el desarrollo del fútbol y a nuestra selección, por ambición personal. Proceso para los responsables», demandó en Twitter el presidente del actual campeón nacional Always Ready, Andrés Costa, hijo del titular de la FBF.



La FBF había dicho la semana pasada que los organismos rectores del fútbol, como la Conmebol y la FIFA, habían amenazado con vetar la participación de Bolivia en torneos internacionales, incluidos el mundial de Catar 2022 y la Copa Libertadores de América, si la justicia fallaba a favor de Blanco.



El conflicto se sumó a pleitos entre dirigentes que duran ya más de una década y que se habían mantenido en suspenso durante la gestión de menos de dos años de Salinas. (Sputnik)