Asesinan a balazos a candidata opositora en mitin en Guanajuato, centro de México

Ciudad de México, 26 may (Sputnik).- La candidata a alcaldesa del municipio de Moroleón, estado Guanajuato, centro de México, Alma Rosa Barragán, fue asesinada la noche de este martes en un atentado a balazos en pleno mitin de campaña que dejó a otras dos personas heridas, informó su partido, el opositor Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata).



«Desde Movimiento Ciudadano condenamos enérgicamente el cobarde asesinato de nuestra candidata a la presidencia municipal de Moroleón, Alma Rosa Barragán, en donde también dos personas más fueron heridas en este ataque armado», dijo la organización política en un comunicado.



El partido que encabezan el exsenador Clemente Castañeda y su fundador, el senador Dante Delgado, exigió a las autoridades «pronta justicia, una investigación profunda y castigo a los responsables de este indignante suceso».



La exigencia está dirigida al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, del Partido Acción Nacional (PAN centroderecha), para que «hagan justicia y no dejen este crimen en la impunidad».



La candidata había publicado en sus redes sociales, poco antes de ser asesinada, un entusiasta vídeo convocando a sus seguidores al acto de campaña, y en forma póstuma su partido publicó otro mensaje en el que manifestaba : «Yo no tengo miedo».



La dirigencia nacional de MC y sus delegados en Guanajuato, un polo industrial del centro del país asolado por la violencia del crimen organizado centrado en el robo de combustible de los oleoductos de una refinería en la ciudad de Salamanca, se comprometieron a vigilar las acciones de la fiscalía y las autoridades.



«No permitiremos que su muerte quede en la impunidad (…), la violencia en este proceso electoral debe parar», dice el llamamiento de la organización por la paz, en las que ya son las campañas más violentas en dos décadas en México.



El fin de semana pasado, otro candidato a síndico municipal de MC en el vecino estado de Querétaro (centro), fue hallado asesinado, después de que la semana antepasada fue asesinado Abel Murrieta, candidato de MC en Cajeme, en el norteño estado de Sonora, fronterizo con EEUU.



La consultora especializada en riesgos de seguridad en procesos políticos Etellekt Consultores publicó la noche del martes que «con el asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano Alma Barragán, suman 88 los políticos asesinados en las elecciones 2021 en México».



El informe publicado en su cuenta de Twitter indica que 34 de los líderes políticos eran aspirantes y candidatos a puestos de elección.



«De los 88 políticos asesinados, el 90 por ciento eran personajes del ámbito municipal: alcaldes, regidores, síndicos, militantes y dirigentes partidistas de comités directivos municipales y aspirantes a alcaldías, regidurías y sindicaturas», explica otro mensaje de la consultora.



De los demás asesinados, solo 8 por ciento eran políticos de los 32 estados de la federación mexicanas y solo un reducido 2 por ciento, personas políticas del ámbito de los poderes federales.



La violencia del crimen organizado que amenaza, intimida, chantajea y soborna para sembrar terror no ha dado tregua a nivel local, el eslabón más débil del poder político mexicano.



Esa huella de sangre sobre la contienda política que comenzó en septiembre pasado, eleva el balance de violencia contra dirigentes políticos un 65 por ciento más, comparado con el mismo periodo de los ocho meses previos a las elecciones presidenciales de 2018. (Sputnik)