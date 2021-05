Bogotá, 26 may (Sputnik).- El Comité Nacional del Paro (CNP), que desde el pasado 28 de abril lidera una serie de manifestaciones en contra del Gobierno colombiano, advirtió el martes que el Ejecutivo no quiere agilizar las negociaciones que permitan levantar las protestas, ya que aplazó para el jueves la firma de un acuerdo.



«El Gobierno de Iván Duque no quiere atender las negociaciones que podría darle salida al paro; hoy (martes) se había acordado firmar el acuerdo de garantías a la protesta e instalar la negociación con el Comité de Paro, pero lo acaba de aplazar para el jueves», dice el mensaje publicado en su cuenta de Twitter por Fabio Arias, fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), una de las agremiaciones sindicales que conforman el CNP.



En la madrugada del martes, el Gobierno colombiano y los voceros del CNP revelaron que llegaron a un preacuerdo en materia de garantías para la protesta social, por lo que ambas partes esperaban refrendar dicho acuerdo en las próximas horas y pasar a instalar una mesa de negociaciones.



«Esperamos que el Gobierno refrende pronto el preacuerdo y podamos protocolizarlo con la presencia del presidente de la República (Iván Duque) para dar inicio a la negociación», expresó en el momento el CNP.



Sin embargo, en la tarde del martes la Presidencia de la República informó que Duque viajó a la ciudad de Buenaventura (suroeste), que alberga en el Pacífico la mayor zona portuaria del país, seriamente afectada por los bloqueos de carreteras en el marco del paro nacional y que han derivado en desmanes y saqueos, por lo que barcos de diferentes navieras de carga han dejado de atracar en el lugar.



«El presidente Iván Duque cumple desde este momento agenda de Gobierno este martes 25 de mayo en Buenaventura», señala el comunicado de la Presidencia.



Colombia cumplió el martes 28 días de paro nacional que inició el 28 de abril en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno, que ante la presión de las movilizaciones debió retirarla el domingo 2 de mayo.



Sin embargo, las manifestaciones continuaron y el miércoles pasado la presión social logró que los congresistas de las comisiones séptimas conjuntas de Senado y Cámara aprobaran archivar el polémico proyecto de ley 010 de Senado y 425 de Cámara, con el cual se planteaba una reforma al sistema de salud.



Al menos 50 personas han muerto durante las protestas, la mayoría a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y casi 600 fueron heridas, de las cuales al menos 37 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la policía, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.



Además, se detuvo de manera arbitraria al menos a 1.430 personas y se cometió violencia sexual contra 21 mujeres.



Ante tales abusos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la OEA, la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía de Colombia. (Sputnik)