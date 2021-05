El añejo asunto del nombramiento de los magistrados de la CSJ

El sistema vigente todos los conocemos: se eligen por los Diputados. Salta el tema una vez más, en esta ocasión a cuento de un informe de un organismo internacional. Toda la vida se han recordado sus defectos. Tengo presente la inquietud del ahora expresidente Miguel Ángel Rodríguez tratando de cambiarlo. Tenía la razón en cuanto a que el actual sistema no sirve. Pero el problema siempre fue encontrar otro mejor.

Los máximos jueces tienen el peso de ser la garantía última de la eficacia de la vigencia efectiva del ordenamiento jurídico. Semejante responsabilidad solo puede ejercerse dentro de un contexto de real independencia absoluta. Independencia, elemental, de hecho de cara a los Diputados, a la Presidencia y al partido que apoyó la elección o que apoyará la reelección.

Un sistema en donde puede ser que los méritos no sean determinantes y que todo dependa de los políticos, ni aun en este Trópico es palatable. Incluso aunque la Asamblea Legislativa es la que tenga la potestad de nombrar, de hecho y hasta donde lo desee la voluntad del Presidente de la República, esta se torna en determinante. Por más prohibiciones legales que se establezcan, no hay forma de evitar el amplio tráfico de influencias que se da.

Más, seamos realistas: los políticos no van a renunciar a semejante poder. Y, de veras, no es nada sencillo encontrar un sistema menos peor. Y, tememos, no parece posible que sea del seno de la misma Corte de donde salga la reforma, porque la simple propuesta implica reconocer que el sistema vigente no sirve.

Esta y muchas otras son de las cosas que solo en una Constituyente se pueden arreglar. Mas, no hay nada que asuste más que llamar a un proceso de estos, acá en TiquiLand.

Los magistrados deben ser simplemente funcionarios encargados de hacer valer el Derecho, ajenos a los intereses personales de las partes. El fin último de todo el aparato público es facilitar una convivencia equilibrada, pero en el caso de los jueces a ello deben contribuir dentro del marco insuperable del Derecho, del cual no son los dueños. Los Presidentes y Diputados que nombran, se sienten con derecho de poder hablarle al oído a sus beneficiados.

Esperemos que salga a la luz el informe que destapa, una vez más, tan gruesa cuestión.

(*) Dr. Mauro Murillo Arias es Abogado