Guatemala extraditará a EEUU a hijo de expresidente panameño Martinelli

San Salvador, 26 may (Sputnik).- El Ministerio Público de Guatemala confirmó el martes la extradición de Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), para que responda en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero y otros ilícitos.



«Tras la solicitud de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente notificó que se autorizó la formal extradición de Luis Enrique Martinelli Linares», informó la Fiscalía de Guatemala en su cuenta de la red social Twitter.



Martinelli Linares y su hermano Ricardo Martinelli (hijo) fueron detenidos en Guatemala en julio de 2020, cuando intentaban ser juramentados como diputados al Parlamento Centroamericano, mecanismo que se negó a juramentarlos.



Ambos son reclamados por la justicia estadounidense por su presunto papel como intermediarios en el pago de sobornos por 28 millones de dólares hechos por la constructora brasileña Odebrecht.



Según las autoridades de Guatemala, a Luis Enrique Martinelli se le achacan cargos de conspiración para lavar dinero, complicidad e instigación, y desde hace 11 meses permanece junto a su hermano en la cárcel militar Mariscal Zavala.



Los acusados fueron elegidos diputados suplentes del Parlacen en los comicios de mayo de 2019, pero no fueron juramentados porque para esa fecha ya habían salido de Panamá, donde también los reclama la justicia por el escándalo Odebrecht.



Según la acusación presentada a la Corte del Distrito Este de Nueva York por Michael Lewandowski, agente especial del Buró Federal de Investigaciones, los hermanos Martinelli mediaron en el pago de sobornos millonarios de Odebrecht.



La acusación precisa que el dinero habría beneficiado a un servidor público panameño, familiar cercano de los imputados, y descrito como «un oficial con un altísimo cargo en el gobierno» entre 2009 y 2014, período durante el cual Martinelli fue presidente.



La detención de los hermanos coincide con sendas investigaciones en Panamá contra su padre por el caso New Business, sobre la compra de un grupo mediático con fondos públicos, y por Odebrecht. (Sputnik).