Air France recibe permiso de Rusia para vuelos París-Moscú por una ruta alternativa

París, 29 may (Sputnik).- La compañía aérea francesa Air France reanudó los vuelos de París a Moscú tras recibir una autorización de las autoridades rusas para realizarlos usando una ruta alternativa, sin sobrevolar el territorio de Bielorrusia, comunicaron a Sputnik desde el servicio de prensa de la aerolínea.



«El vuelo del sábado está en camino. La autorización ha sido recibida», dijeron.



La compañía aérea francesa se vio obligada antes a cancelar dos vuelos de París a Moscú, programados para el 26 y el 28 de mayo, por no contar con un permiso de las autoridades rusas para ajustar la ruta de los vuelos de modo que no pasaran por el espacio aéreo de Bielorrusia.



La víspera, la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia (Rosaviatsia) aclaró que en estos días recibe muchas solicitudes de permiso para rutas alternativas, motivo por el que tarda en procesarlas. Según el ente, el jueves notificó a las compañías aéreas sobre posibles demoras.



El pasado 24 de mayo, los líderes europeos llamaron a cerrar el espacio aéreo comunitario para los aviones bielorrusos, así como evitar los vuelos europeos sobre Bielorrusia en respuesta a un aterrizaje de emergencia de un vuelo de Ryanair con la ruta Atenas-Vilna en Minsk por un supuesto aviso de bomba que resultó falso.



Durante la escala forzosa del avión en Minsk, las autoridades detuvieron a Román Protasévich, uno de los fundadores del canal opositor de Telegram Nexta considerado extremista en Bielorrusia, y a su compañera, ciudadana rusa, Sofía Sapega.



El miércoles, la Agencia Europea de Seguridad Aérea recomendó a las aerolíneas europeas que evitaran el espacio aéreo de Bielorrusia hasta el final de la investigación internacional sobre el incidente. (Sputnik)