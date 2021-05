Aumento de Covid-19 sobresalió esta semana en Haití

Puerto Príncipe, 29 may (Prensa Latina) Haití estableció un récord de decesos por la Covid-19 en una jornada y crecieron considerablemente los contagios de la enfermedad durante la semana que culmina hoy.

Por primera ocasión las autoridades registraron 10 muertes en un día por complicaciones asociadas a la Covid-19, mientras durante la semana fallecieron al menos otras 21 personas y 634 se contagiaron.

Varios hospitales que atienden estos casos se encuentran al límite de su capacidad, tanto en el departamento Oeste, que reporta el mayor número de confirmados, como en Centro, otra provincia profundamente afectada por el coronavirus SARS-CoV-2.



‘Este viernes, la unidad tiene entre 35 y 40 pacientes, lo que nunca antes habíamos tenido. Los casos nos llegan en condiciones cada vez más graves’, dijo al diario Nouvelliste el doctor Ralph Ternier, jefe de la unidad Covid-19 del Hospital Universitario Mirebalais y Zanmi Lasante.



Señaló que las personas, la mayoría con 50 años y más, llegan severamente afectadas y con comorbilidades.



También durante la semana se conoció el deceso de varias personalidades que no pudieron superar la enfermedad.



La víspera en la noche falleció el exdiputado Tanis Tertius, y en la madrugada del propio día la doctora Yolene Surena, exdirectora del Ministerio de Salud y fundadora de la oficina de Protección Civil.



Por su parte, el exsenador Maxime Roumer sucumbió a la Covid-19 el jueves pasado en Jeremie, a unos 270 kilómetros al noroeste de esta capital.



Ante este escenario el Gobierno decretó estado de emergencia sanitaria, que debe concluir el lunes próximo, aunque hasta el momento no anunció si extenderá la medida.



Entre las disposiciones se encuentra el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos, distanciamiento físico efectivo y reducción del personal en las instituciones estatales, pero aún no contemplan el cierre de escuelas, iglesias y otros lugares de reunión.



Haití es de los pocos países de la región que todavía no inició el proceso de inmunización, y de acuerdo con las autoridades las primeras vacunas deberán arribar a finales de junio.