Inteligencia británica cree «factible» que el SARS-CoV-2 haya salido de un laboratorio

Londres, 30 may (Sputnik).- La inteligencia británica considera «factible» ahora que el nuevo coronavirus haya escapado de un laboratorio, reportó el dominical The Sunday Times.



La hipótesis de la fuga desde un laboratorio especializado en los estudios de coronavirus pasó de «remota» en un principio a «factible» tras una reevaluación de los datos, publicó el periódico citando fuentes anónimas



The Daily Mail informó el sábado que el profesor británico Angus Dalgleish y el científico noruego Birger Sorensen suponen haber demostrado con un estudio que el virus SARS-CoV-2 tuvo su origen de laboratorio.



Los científicos chinos, según ellos, desarrollaron el SARS-CoV-2 en un laboratorio de Wuhan, tras lo cual hicieron intentos de «destrucción deliberada, ocultación o contaminación de datos» para que el virus pareciera natural, transmitido por murciélagos.



Pekín ha rechazado tales acusaciones en más de una ocasión.



En enero pasado, expertos internacionales viajaron a Wuhan, donde examinaron un laboratorio, hospitales y mercados en busca de pistas que esclarecieran el origen del SARS-CoV-2, el patógeno que causa la enfermedad covid-19. La misión de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) redactó luego un informe que calificaba de muy poco probable la fuga del nuevo coronavirus desde un laboratorio en Wuhan. El informe, publicado en marzo, apunta que lo más probable es que el nuevo virus haya saltado de murciélagos a humanos a través de un huésped intermediario.



Estados Unidos y otras 13 naciones manifestaron en una declaración conjunta su inquietud por el informe de la OMS diciendo que era tardío y no incluía muestras y datos completos.



A principios de esta semana, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordenó a la comunidad de inteligencia que redoblara los esfuerzos para investigar los orígenes del nuevo coronavirus y que le informaran sus hallazgos en un plazo de 90 días. (Sputnik)