Biden anuncia que abordará tema de los derechos humanos en Rusia en su reunión con Putin

Washington, 30 may (Sputnik).- El presidente de EEUU, Joe Biden, aseguró que, durante su primera cumbre con su homólogo ruso, Vladímir Putin, abordará el tema de los derechos humanos en el país europeo.



El líder norteamericano hizo esa declaración durante un discurso relacionado con el Día de los Caídos.



«Me reuniré con el presidente Putin dentro de un par de semanas en Ginebra. Dejaré bien claro que no nos quedaremos al margen, permitiéndole violar esos derechos», dijo Biden.



Durante la intervención relacionada con la fiesta nacional estadounidense, el morador de la Casa Blanca reveló además que debatió ya el tema de los derechos humanos con su homólogo chino, Xi Jinping.



«Sostuve una larga conversación hace dos horas con el presidente Xi. Dejé claro que no podemos de otra manera, en todo el mundo abordamos los derechos humanos. Porque somos así», aseguró el mandatario estadounidense.



Los presidentes de EEUU y Rusia, Joe Biden y Vladímir Putin, tienen previsto celebrar su primer cara a cara en Ginebra el 16 de junio. (Sputnik)