Maduro pide a Guterres y Bachelet responder por masacre en Colombia

Caracas, 31 may (Sputnik).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró su apoyo a Colombia y pidió el domingo al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, y a la alta comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, responder qué harán con respecto a la masacre registrada en esa nación.



«Venezuela alza su voz ante el concierto de las naciones para denunciar la masacre contra el pueblo de Colombia, qué va a hacer la alta comisionada, Michelle Bachelet, ¿se va a contentar con un comunicado?, ¿Y la masacre, Bachelet, la masacre en Colombia, qué pasa?, secretario general de la ONU ¿qué va a hacer usted António Guterres con la masacre?», expresó Maduro durante una alocución.



El mandatario criticó los comunicados emitidos por Guterres y Bachelet, y pidió al mundo reaccionar sobre los sucesos registrados en Colombia.



«Una masacre y el mundo no reacciona, yo veo los comunicados del secretario general de la ONU, de la alta comisionada, Michelle Bachelet, comunicados tibios, que rayan en la complicidad con la masacre, comunicados que no dicen nada del dolor y el sufrimiento que tiene el pueblo de Colombia en esta tragedia», expuso.



Maduro se refirió a las recientes muertes registradas en el vecino país durante las protestas en esa nación.



«El viernes en Cali las fuerzas represivas del Gobierno de Iván Duque mataron a 13 jóvenes, asesinados a bala, más de 200 desaparecidos dicen los organismos de derechos humanos, en el Valle del Cauca aparecieron el jueves jóvenes desaparecidos que consta fueron detenidos por la policía y aparecieron en las orillas de un río abaleados, torturados», comentó.



Colombia cumplió el sábado 32 días de paro nacional en rechazo a una polémica reforma fiscal y otras medidas impulsadas por el Gobierno, lo que derivó en fuertes enfrentamientos entre civiles y policías en diferentes ciudades, así como disturbios, saqueos y actos de vandalismo.



Más de 60 personas han muerto durante las protestas, la mayoría a manos de efectivos de la fuerza pública, y más de 860 civiles han resultado heridos, según las organizaciones defensoras de derechos humanos. (Sputnik)