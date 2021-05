Minga indígena en asamblea permanente para reforzar paro en Colombia

Bogotá, 31 may (Prensa Latina) El Consejo Regional Indígena del Huila continúa hoy en minga permanente para fortalecer el paro nacional comenzado el 28 de abril pasado contra las políticas del gobierno del presidente Iván Duque.

La organización enfatizó en que el contexto actual incumbe a los pueblos indígenas del departamento del Huila, y como gesto de hermanad y solidaridad con el pueblo colombiano, exige al gobierno no cobrar el peaje durante la asamblea permanente.

De lo contrario, la minga accionaría en la toma de los peajes sobre la Ruta 45, advirtió la organización.



Asimismo, el pueblo misak anunció durante un acto en la Plaza Misak, en esta capital, que seguirá en resistencia contra la política de un gobierno que invisibiliza militarmente todas las formas de lucha existentes en las regiones.



‘Suman más de 60 los asesinados en el contexto del paro, más de 600 desparecidos, no tenemos el número de cuánta gente ha sido lastimada en el país’, denunció Tata Pedro Velasco, gobernador del territorio ancestral de Guambía y vocero político del Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente.



Estamos contra el decreto del 28 de abril, anunciado por Duque, con el cual pretende militarizar el país, especialmente ocho departamentos del suroccidente donde se encuentran los puntos de resistencia, afirmó el líder indígena.



Aseveró que la vida es más importante que la guerra en una democracia que está lastimada, que tiene el espíritu paramilitar, el espíritu del narcotráfico y militar.



‘Contra ese gobierno decimos no. Nos resistimos a ese poder corrosivo, nos resistimos a las judicializaciones, nos resistimos a las balas, nos resistimos a la militarización de nuestros pueblos, de nuestros cuerpos y nuestras voces’, enfatizó.



Ayer, el Comité Nacional de Paro denunció que el gobierno de Duque sigue sin establecer un proceso de negociación con los sectores sociales que aglutinan parte de las peticiones exigidas en las calles.



Subrayó que después de seis días le envió observaciones y ajustes al preacuerdo de garantías de protesta alcanzadas el pasado 24 de mayo.



No se trata de ajustes en la redacción como habían anunciado, se trata de deshacer el preacuerdo logrado y con ello cerrar cualquier posibilidad de la negociación, afirmó.



No obstante, el Comité advirtió que el paro nacional continúa y por ello convocará a realizar las más grandes, organizadas y pacíficas movilizaciones de la historia de Colombia para impulsar un gran diálogo con la juventud y la sociedad sobre la agenda de cambio que la ciudadanía exige en las calles.



Además, convocará a una Cumbre social y política en defensa de la democracia, comunicó el colectivo.