Detienen en San Petersburgo al exdirector de la ONG Open Russia

Moscú, 31 may (Sputnik).- El exdirector ejecutivo de la organización no gubernamental Open Russia (Rusia Abierta), Andréi Pivovárov, fue detenido en el aeropuerto Púlkovo de San Petersburgo, informó a Sputnik su abogada, Elena Borodiná.



«Sus colegas me comunicaron que fue detenido en el aeropuerto, ya voy por allá», dijo la abogada.



Borodiná afirmó que no dispone de más información sobre lo ocurrido salvo que actualmente su cliente se encuentra en el aeropuerto.



El propio Pivovárov comunicó en su canal en el servicio de mensajería Telegram que lo obligaron a bajar del avión cuando ya estaba en la pista para partir.



«Iba a descansar, pasé las aduanas sin problemas. El avión ya hizo el carreteo y de repente se paró», comentó.



La semana pasada Open Russia anunció el cierre de sus actividades y representaciones en Rusia y anuló la membresía a todos los afiliados a la organización «para evitar una posible persecución».



Citado por el periódico Kommersant, Pivovárov argumentó entonces que la Duma de Estado ahora examina unas enmiendas a la legislación que endurecen las penas por estar asociado con una organización catalogada como indeseable: «ahora se podrá iniciar un expediente penal contra cualquier persona relacionada con Open Russia».



En 2017 la Fiscalía General de Rusia declaró como indeseables en el país a tres organizaciones relacionadas con la ONG Open Russia: OR (Otkrytaya Rossia, el Reino Unido), Open Russia Civic Movement (el Reino Unido) e Institute of Modern Russia (Estados Unidos), entidades que contaban con financiamiento extranjero destinado a la realización de una labor política en el territorio ruso.



Según la fiscalía, las actividades de esas organizaciones creadas por el empresario y activista autoexiliado ruso Mijaíl Jodorkovski van dirigidas a «instigar las protestas y desestabilizar la situación política interna en Rusia lo que amenaza las bases constitucionales y la seguridad de Rusia».



Pese a que la propia Open Russia no está en la lista oficial de las organizaciones indeseables, las fuerzas del orden igual tratan a la ONG como si tuviera este estatus. Justo por ello el 13 de marzo pasado la policía impidió la celebración de un foro de diputados municipales en Moscú, coadministrado por Open Russia. (Sputnik)