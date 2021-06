Gobierno de Ecuador advierte que no dialogará bajo amenazas por suba de combustibles

Quito, 1 jun (Sputnik).- El viceministro de Gobierno de Ecuador, Homero Castanier, advirtió el lunes que no aceptará el diálogo con amenazas, al referirse a la movilización contra el incremento del precio de los combustibles anunciada para el 11 de junio por el presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MIIC), Leonidas Iza.



«Cuando vemos que no se llama a un diálogo sino a manifestaciones violentas, cuando se quiere dejar de lado la posibilidad de un debate para consensuar, nosotros no podemos aceptar un diálogo con amenazas (…) no vamos a permitir que amenace al Gobierno nacional y a la sociedad ecuatoriana con intentos de caotizar el país», dijo Castanier, entrevistado por Radio Sonorama.



Agregó que no se puede poner nuevamente en vigencia el subsidio a los combustibles que beneficia a los sectores menos pobres y muchas veces da lugar para que recursos se desperdicien en actividades ilícitas.



Castanier espera que no se sumen al llamado de movilización de Iza los legisladores del movimiento Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), pues podría afectarse el acuerdo legislativo que mantiene esa agrupación política con el partido oficialista Creando Oportunidades (CREO).



Dicho acuerdo dio paso a la elección como presidenta de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) a la legisladora amazónica por el movimiento indígena, Guadalupe Llori.



El lunes, Iza aseguró a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter que el objetivo de la movilización es presentar demandas al Gobierno nacional, como el rechazo al alza de los combustibles.



«Frente a descontextualización (…) a un video de reunión interna ¡Aclaramos! El objetivo de la movilización 11-J impulsada por bases del MICC en Cotopaxi es presentar demandas al Gobierno nacional como el rechazo al alza de combustibles y otros», escribió Iza.



En las imágenes, que circularon el viernes en redes sociales, se puede ver a Iza en un encuentro con un grupo de base del movimiento indígena de la provincia del Cotopaxi (centro).



En el país suramericano rige desde hace un año un sistema de bandas móviles para fijar los precios del diésel y las gasolinas, atado a las fluctuaciones de los precios internacionales del crudo.



Ese sistema permite el incremento del precio de los combustibles de manera mensual.



En octubre de 2019, después de la expedición de un decreto suscrito por el expresidente Lenín Moreno (2017-2021) que eliminaba el subsidio a los combustibles e incrementaba su precio, hubo en el país suramericano 12 días de protestas, que dejaron casi una decena de fallecidos y decenas de heridos y detenidos.



El paro finalizó tras la derogación de la medida tras la firma de un acuerdo entre autoridades del Gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. (Sputnik)