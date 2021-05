Revelan en EEUU plan sobre inmigración

Washington, 31 may (Prensa Latina) El presidente estadounidense, Joe Biden, tiene planes de reconstruir y ampliar la inmigración legal, informó hoy el The New York Times.

Documentos obtenidos por el diario muestran los esfuerzos de gran alcance del mandatario para rehacer el sistema de inmigración y eliminar gran parte del legado de su predecesor Donald Trump.

Un borrador de 46 páginas obtenido por el Times traza los planes del Gobierno para ampliar significativamente el sistema de inmigración legal, incluyendo la reversión metódica de los esfuerzos de Trump para desmantelarlo.



Al valorar las ventajas de la iniciativa, el periódico precisó que en casi todos los casos de los últimos cuatro años, inmigrar a Estados Unidos se volvió más difícil, más caro y lleva más tiempo.



El borrador ofrece nuevos detalles sobre el alcance que tendrá el esfuerzo, no sólo haciendo retroceder las políticas de Trump, sino abordando los retrasos y las demoras que afectaron a los presidentes anteriores.



El documento, fechado el 3 de mayo y titulado ‘Plan D.H.S. para restaurar la confianza en nuestro sistema de inmigración legal’, enumera decenas de iniciativas, cumpliendo la promesa del presidente de garantizar que Estados Unidos adopte su ‘carácter de nación de oportunidades y de acogida.’



‘Hay cambios significativos que deben hacerse para abrir realmente todas las vías de inmigración legal’, dijo al rotativo Felicia Escobar Carrillo, jefa de personal de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, sobre los esfuerzos para revertir la agenda de Trump.



Incluso con un sistema de inmigración más restrictivo y lento, alrededor de 1 millón de personas obtuvieron tarjetas verdes en 2019, el último año completo antes de la pandemia cd la Covid-19. La mayoría llevaba años esperando. En el último año de la administración de Barack Obama, 1,2 millones de personas recibieron tarjetas verdes.



La idea de la Casa Blanca enfrenta un debate político divisivo, pues en los últimos años sectores conservadores hacen estragos en la política hacia los inmigrantes, señaló el diario.



Aunque las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses apoya el aumento de la inmigración, muchos votantes republicanos respaldan con entusiasmo las políticas más restrictivas de la era Trump (2017-2021).



Pese a la oposición de los republicanos, la mayoría de las investigaciones evidencia que la inmigración legal tiene beneficios para la economía del país, especialmente en un momento en que el crecimiento de la población disminuye.