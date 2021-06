Imprescindible nadie y menos un futbolista

La gente cambia y eso hay que entenderlo. Los factores para que ese cambio se genere va desde el acceso a una posición de poder, a una mejor posición económica o debido a que las demás personas lo reconozcan y le otorguen una determinada fama; no obstante, también el cambio puede venir por acceder a una mayor educación, a un evento en que la vida estuvo comprometida, o debido a una experiencia espiritual, entre otras posibilidades.

En muchas ocasiones hemos ponderado positivamente al señor Navas. Lo que ha hecho en el mundo del fútbol ha sido por su esfuerzo y ha sido un ejemplo para los jóvenes porque ha apostado por el trabajo duro para mantenerse en el primer nivel del fútbol internacional. Ello con todo mérito le ha permitido recibir ingresos que, probablemente le ha permitido tener un mejor nivel de vida y garantizar su futuro económico, así como el de su familia y herederos. ¡ En buena hora !

También ha sido muy importante la colaboración que ha dado al sector turístico costarricense. Desde su exposición mediática en el ámbito internacional, tanto como jugador del Real Madrid como del París Saint Germain (PSG), ha promocionado al país con el solo hecho de mencionar el ¡Pura Vida!, por las campañas publicitarias o debido a las estancias que ha tenido en diferentes momentos en diferentes partes del país. Aunque parezca mentira, ese tipo de acciones no se pueden cuantificar y el sector turístico costarricense debe estar agradecido por ello con el señor Navas.

Ahora bien, no todo es miel sobre hojuelas. Actualmente se han dado manifestaciones de reproche porque muchas personas vinculadas con el fútbol, le reprochan al arquero del PSG que ya no quiere venir a jugar con la selección nacional; en otras palabras, según algunos de sus críticos, ya no le interesa defender los colores de su país y ello se debe a que su conducta a cambiado en razón del éxito que ha conseguido y eso lo hace ver a los demás por encima del hombro.

En teoría, según lo manifestado por algunas personas, esa conducta no sería coherente con las creencias religiosas a las que este jugador de fútbol es afín. El hecho que el señor Navas ahora viaje en jet privado, que tenga un trato diferenciado en relación con otros futbolistas costarricenses, que no quiera brindar declaraciones a los periodistas deportivos costarricenses y en fin, que haya decidido no volver a Costa Rica después de su retiro, tiene muy disgustados a muchas personas que lo tenían en una especie de pedestal y que lo han considerado casi un santo.

La religión es un discurso ideológico que tiene muchas perspectivas. Dentro del cristianismo existen muy diversas denominaciones religiosas que legitiman el éxito económico y la fama, por medio del discurso religioso de grupos que son afines, por ejemplo, a congregaciones católicas, al Calvinismo, a la iglesia anglicana o al luteranismo; a lo largo de la historia esa sinergia de intereses han estado presentes y han permitido justificar las conductas que el ser humano de carne y hueso desarrolla cuando cambian la conducta que tenían antes de tener una condición económica y de reconocimiento diferente.

La idealización de Keylor Navas ha generado que haya periodistas que no se atreven a criticarlo. Hay muchos ciudadanos costarricenses que le han dado la condición de ídolo a este jugador de fútbol, ello ha llevado a que muchos periodistas no se atrevan a decir nada en contra de este personaje; en otras palabras, la idolatría ha llegado hasta el ejercicio de esta profesión y ello, sin lugar a dudas, evidencia la decadencia en la que estamos en este momento.

Es hora que la mayoría de los costarricenses dejen de idolatrar a Keylor Navas. Es necesario entender que la religiosidad que él profesa no lo debe hacer perder la perspectiva de su realidad como individuo. Le gusta el dinero, vivir bien, ser reconocido, no sacrificarse más allá de lo necesario; en fin, que no quiera volver a residir a Costa Rica después de su retiro, evidencia lo que piensa en la actualidad y hay personas que no han entendido esta realidad.

¡Adiós Keylor Navas! Que le vaya bien y recuerde usted y todos los demás en Costa Rica, nadie, absolutamente nadie, es indispensable. A lo largo de la historia costarricense y de las diferentes sociedades del mundo, han habido personas cuya contribución al bienestar común ha sido infinitamente más importante que el brindado por un futbolista; sin embargo, a pesar de su relevancia, la sociedad terminó entendiendo que su importancia termina siendo relativa y pasajera, como dicen: el fútbol es lo más importante de lo menos importante.

Algunos lo llegan a entender y otros nunca llegan a entenderlo.

(*) Andi Mirom es Filósofo

