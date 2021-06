Ministro Méndez sale al paso de rumores sobre caso «Cochinilla»

San José, 16 jun (Elpaís.cr).- El Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT; Rodolfo Méndez Mata, salió al paso de desmentidos sobre su participación en la denuncia por la corrupción en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), y empresas constructoras de carreteras.

El caso destapado por autoridades judiciales, conocido como «Cochinilla», ha generado 57 allanamientos con 30 detenidos, 14 funcionarios de entidades estatales, ingenieros y representantes legales de esas empresas, así como la empresaria Mélida Solís Vargas, de la constructora H. Solís y de Meco, Carlos Cerdas Araya.

De acuerdo con la información oficial, 19 personas más se encuentran involucradas y no fueron detenidas, mientras otras 23 están vinculadas a la causa.

En una nota, con firma digital, Méndez Mata explica:

«A efecto de precisar mis declaraciones respecto de la investigación llevada adelante por el

Ministerio Público y el OIJ sobre presuntos actos de corrupción en el CONAVI y mi conocimiento al respecto, resumo lo siguiente:

1. Recién nombrado el Sr. Mario Rodríguez, como Director Ejecutivo de CONAVI, me

informó que había algunos funcionarios de ese consejo que le habían expresado preocupaciones y molestias por presuntos hechos de corrupción al interior de ese ente. En razón de ello, escuché en mi Despacho a esos funcionarios y les pedí que establecieran comunicación con el OIJ y/o con el Ministerio Público, para que les informaran lo que conocían, los pusieran en contacto con las personas al interior de CONAVI que pudieran dar testimonio de los hechos y brindaran cooperación con los órganos judiciales, todo, hacia finales del 2018.

2. Con posterioridad a esa reunión, don Mario Rodríguez me informó que ya habían sostenido una reunión, él y otros funcionarios, con oficiales del OIJ en las oficinas de la Dirección Ejecutiva del CONAVI y que recibió de parte de los oficiales del OIJ la solicitud de ser manejar con total discreción y hermetismo el tema a efectos de no afectar las investigaciones que ya venían en curso y que continuarían por parte del Organismo. Según me informó, la colaboración confidencial de los funcionarios del CONAVI con oficiales del OIJ, se mantuvo en el tiempo.

3. En el presente, no conozco el fondo ni el contenido de las actuaciones del Ministerio Público y del OIJ, en relación con los asuntos de los que se ha brindado información pública, esa información se encuentra bajo secreto de sumario. Se me ha informado que los funcionarios que mantuvieron esa relación de colaboración tampoco conocen el detalle de la investigación.

En todo caso, he dado instrucciones para que se mantenga y profundice, si es necesario, la cooperación de los funcionarios del MOPT y CONAVI con el OIJ y con el Ministerio Público, en el entendido de que son los dos Órganos que disponen de las herramientas legales necesarias para profundizar las presentes o futuras investigaciones y recabar pruebas para darle solidez a los casos. Esa disposición de apertura, trasparencia y colaboración, incluye desde el Despacho a mi cargo, a todas las dependencias del MOPT, CONAVI y cualquier Órgano o ente del sector.

Como lo han informado distintos medios, he sido suficientemente claro en qué no fue iniciativa mía o de mis colaboradores la presentación de las denuncias, que yo no gestioné personalmente los contacto con el OIJ ni con el Ministerio Público, pero sí fue mi instrucción hacia esos funcionarios de CONAVI que dieran total colaboración a las autoridades desde que éstos establecieron contacto en el 2018.»

Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras Públicas y Transportes.