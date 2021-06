Un 65% de peruanos cree que hay indicios de fraude en balotaje, dice sondeo

Lima, 21 jun (Sputnik) – Un 65 por ciento de peruanos cree que hay indicios de fraude en el balotaje del junio entre los candidatos Pedro Castillo (Perú Libre, izquierda) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular, derecha), según un sondeo publicado este lunes por la empresa Datum.



«¿Piensa usted que hay indicios o no hay indicios de fraude en las elecciones de segunda vuelta electoral? Sí hay indicios: 65 por ciento. No hay indicios: 29 por ciento. No sabe: 6 por ciento», se indica en el estudio estadístico.



El 6 de junio se celebró la segunda vuelta presidencial entre Pedro Castillo, de Perú Libre (izquierda), y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (derecha).



El martes 15, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) finalizó el conteo oficial de las actas, dando como ganador a Castillo con el 50,125 por ciento de los votos frente a Fujimori, que consiguió el 49,875 por ciento.



Sin embargo, el fujimorismo denunció en reiteradas ocasiones que existe un «fraude en mesa», aunque sin presentar pruebas que avalen su denuncia.



El estudio de Datum, sin embargo, no especifica si los encuestados creen que hay indicios de fraude a favor o en desmedro de cuál de los dos candidatos. (Sputnik)