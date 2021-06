Brasil rindió 2-1 a Colombia en Copa América de fútbol

Brasilia, 23 jun (Prensa Latina) Brasil ganó hoy agónicamente 2-1 a Colombia en el partido de cierre de la cuarta jornada del Grupo B de la Copa América de fútbol, celebrado en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.

El gol de desempate lo firmó Carlos Henrique Casemiro, de cabeza, en el minuto 90+10.

Un polémico tanto de igualada de los anfitriones lo anotó Roberto Firmino con su frente en el minuto 78, pero en la acción previa el balón pegó en el árbitro argentino Néstor Fabián Pitana, quien no detuvo la confrontación y los jugadores colombianos se quedaron quietos y la jugada siguió.



La primera diana del cotejo la gritó Luis Díaz, quien en el minuto 10 se levantó por los aires tras un centro de Juan Guillermo Cuadrado y ejecutó una media tijera de forma espectacular que hizo incrustarse el balón en el ala derecha de la portería defendida por Alisson Becker.



Una fuerte marcación de los cafeteros se hizo sentir en el primer tiempo y los brasileños no encontraron espacios para poner peligro en la jaula de David Ospina, quien solo vio un solo remate en el parcial.



El físico de los colombianos superó la habilidad de los anfitriones y su estrella Neymar Jr., frustrado y neutralizado, no pudo rebasar la compacta línea defensiva de los adversarios.



Tras el descanso y el 1-0 en la pizarra, ingresó Firmino por Everton Ribeiro y la Canarinha se volcó al ataque para al menos buscar la igualada.



Empiezan los cambios y en el minuto 65, la Verdeamarelha tocó genial y un zapatazo termina con un balón estrellado en el palo colombiano.



Neymar Jr. despabiló a todos con su genialidad, se sacó a Ospina, pero no definió bien.



Los minutos pasaron y Brasil no sale de la zona defensiva por los colombianos.



Comentaristas locales esperan un milagro y que se cumpla el dato de que el 59,4 por ciento de los goles de la pentacampeona en la época del técnico Adenor Leonardo Bachi (Tite) se festejan en el segundo tiempo, y así fue.



Después del cuestionado tanto de Firmino, empiezan las reclamaciones a Pitana y Casemiro puso con su testa el 2-1 definitivo.



Con el resultado, Brasil confirmó su liderazgo en la llave con nueve puntos, seguido de Colombia (cuatro), Perú (tres) y Venezuela (dos).