NASA selecciona misiones destinadas a cara oculta de la Luna

Washington, 23 jun (Prensa Latina) Tres nuevas misiones privadas y no tripuladas irán a la Luna, dos de las cuales tienen como destino la cara oculta de este satélite de la Tierra, anunció hoy la NASA.

En un comunicado oficial, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA), detalló que aunque están en fase de negociación, las dos cargas cuyo fin es el lado opuesto de la Luna, serán enviadas en tándem a la cuenca de Schrödinger, que es un gran cráter de impacto en ese lugar cerca del Polo Sur lunar.

Una de las misiones será Farside Seismic Suite (FSS), que llevará dos sismómetros: el vertical Very Broadband y el sensor Short Period, a fin de estudiar los primeros datos sísmicos de la agencia del lado lejano de la Luna, un posible destino futuro para los astronautas del programa Artemisa que busca volver a la Luna en el 2024, especificó la NASA.



Con esos datos, señala la agencia espacial, los científicos podrían entender mejor la actividad tectónica en dicho sitio y revelar la frecuencia con la cual se ve afectado por pequeños meteoritos, así como proporcionar nuevas restricciones en la estructura interna de la Luna.



El Farside Seismic Suite será autosuficiente con energía, comunicaciones, así como control térmico independientes y continuará compilando información durante varios meses en la superficie lunar más allá de la vida útil del módulo de aterrizaje.



Al FSS lo acompañará el Lunar Interior Temperature and Materials Suite (LITMS), conformado por dos instrumentos: un taladro neumático, denominado Lunar Instrumentation for Thermal Exploration with Rapidity y la Sonda Magnetotelúrica Lunar.



Su objetivo es investigar el flujo de calor y la conductividad eléctrica del interior lunar en la cuenca de Schrödinger.



Las revelaciones hechas por este instrumento complementarán los hallazgos sísmicos adquiridos por el FSS para proporcionar una imagen más completa del subsuelo cercano y profundo del lado lejano de la Luna, dijeron los científicos de la NASA.



Por último, está el proyecto Lunar Vertex. Se trata de una suite de carga útil conjunta de módulo de aterrizaje y rover programada para ser entregada a Reiner Gamma, una de las características naturales más distintivas y enigmáticas de la Luna, conocida como un remolino.



Lunar Vertex realizará mediciones detalladas de la superficie del campo magnético de la Luna utilizando un magnetómetro integrado para proporcionar información a los científicos sobre qué son los remolinos lunares o cómo se forman.