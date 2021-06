Máximo líder de guerrilla colombiana del ELN se retira por motivos de salud

Bogotá, 24 jun (Sputnik).- El máximo líder de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, Nicolás Rodríguez Bautista, alias «Gabino», anunció su renuncia al cargo por motivos de salud en una carta difundida este jueves por la organización.



«En julio de 2018, en el marco de un Acuerdo Humanitario entre los Estados de Colombia y Cuba como garante, me trasladé a este país donde me encuentro en un tratamiento de salud que debo continuar. Esta desafortunada circunstancia me impide desarrollar mis funciones como Primer Comandante del ELN, lo que me llevó a presentar la renuncia a dicho cargo la cual ha sido aceptada», dice el texto, fechado el 1 de mayo, pero dado a conocer este jueves.



El ELN también difundió este jueves un comunicado, fechado el 14 de junio, que informa sobre la nueva conformación del Comando Central (Coce) de la organización: Antonio García ocupará el lugar de Gabino, el segundo comandante será alías Pablo Beltrán y el tercero al mando alías Pablo Marín.



El texto señala que «los planes militares y las orientaciones de todas las operaciones militares estarán bajo responsabilidad del colectivo del Comando Central que está en el país y del Estado Mayor Nacional».



En ese sentido, agrega que «se libera de toda responsabilidad a los Comandantes e integrantes de la Delegación de Diálogos que se encuentran en Cuba».





«El ELN y el pueblo colombiano pueden seguir contando con mis esfuerzos en la lucha por una Colombia en paz con justicia social, dentro de esta organización a la que seguiré siendo fiel hasta las últimas consecuencias y disponible como miembro representante del ELN para próximas Conversaciones de Paz, labor que he venido ejerciendo desde 2018», añadió Gabino en su carta.



Finalmente, agradeció a Cuba «por su generosidad y solidaridad humanista». (Sputnik)