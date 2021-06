Derecho de Respuesta a: Los enemigos de la República los tenemos adentro

Estimado señor:

Reciba un cordial saludo.

El suscrito Carlos Alberto Vega Rojas, costarricense, mayor de edad, vecino de Alajuela, San Carlos, Cutris, Coopevega, con cédula de identidad número dos-cero-tres-cuatro-cero-cero-cero-cuatro-tres. Fundamentado en el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 29 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, y los artículos 66, 67 y 69 de la Ley N° 7135 Ley de la Jurisdicción Constitucional, solicito el siguiente derecho de rectificación, porque se menciona mi nombre en el párrafo quinto del artículo titulado “Los enemigos de la República los tenemos adentro”, escrito por el señor Andi Mirom, publicado el 20 de junio de 2021 en el sitio web de ElPais.cr, y en el Facebook El País CR.

Ver: Los enemigos de la República los tenemos adentro

1. Mi nombre aparece junto a los nombres de otras personas a las que el señor Mirom nos llama “enemigos de la República”, este derecho de rectificación lo presento en nombre propio, no hablo en representación de las demás personas mencionadas en ese artículo.

2. Manifiesto mi disconformidad con las ideas expuestas en el artículo: “verdaderos enemigos de la República”, “su conducta deja mucho que desear desde una perspectiva patriótica y moral”, “el descaro de sus ciudadanos” y “Los peores enemigos son los que parecen amigos”.

3. Luego de leer el artículo del señor Mirom, surgen algunas preguntas:

a) ¿Cuál es el criterio del señor Mirom para referirse a mi persona como “enemigo de la República”?

b) El señor Mirom no me conoce personalmente, ¿Por qué considera que mi “conducta deja mucho que desear desde una perspectiva patriótica y moral”?

c) ¿Cuáles acciones ilícitas e ilegales he realizado para que me considere una persona “descarada”?

4. No sé si el señor Mirom conoce las comunidades fronterizas del distrito de Cutris, en caso de no conocer esta zona, le contextualizó lo que representa vivir en estas comunidades. Cutris es un distrito fronterizo del cantón de San Carlos, este distrito tiene un Índice de Desarrollo Social (IDS 2017) con 46,89 puntos. Este puntaje ubica al distrito en la condición de nivel muy bajo de desarrollo relativo. Este dato muestra la vulnerabilidad socioeconómica, institucional, infraestructura pública y servicios básicos en esta zona.

5. Desde el año 1980 vivo en este distrito. Al ingresar a la zona no se contaba con un camino en buen estado, solo existía una trocha construida por personas dedicadas a la actividad maderera, ni electricidad, ni agua potable, ni telefonía, ni servicio de transporte público, ni presencia institucional del Estado, a excepción de algunas escuelas unidocentes. En la actualidad, algunas de las comunidades de esta zona fronteriza siguen afectadas por la ausencia de algunos servicios básicos, y por la ausencia de algunas instituciones estatales.

6. Con los años se construyó un camino, actualmente es la ruta nacional 227 en el trayecto Buenos Aires de Pocosol a Moravia de Cutris, actualmente está en malas condiciones, afectando la movilidad de las personas, y los tiempos de respuesta de los carros de emergencias como ambulancias, bomberos y patrullas.

7. La mayoría de rutas municipales de las comunidades fronterizas del distrito de Cutris están en tierra, dificultando el traslado de las personas, ante esta problemática tienen que invertir horas de su tiempo y recursos económicos para realizar mejoras, ante la falta de acciones de la Municipalidad de San Carlos.

8. Con la firma de la Ley N°9849, el 05 de junio de 2020, se reformó el artículo 50 de la Constitución Política, que agregó el acceso al agua potable como un derecho humano. Estas comunidades fronterizas actualmente no cuentan con un acueducto que nos brinde agua potable, afectando la calidad de vida de las personas. La población local usamos pozos artesanales sin estudios técnicos para certificar si la calidad del agua es apta para el consumo humano, también se debe recolectar agua de las lluvias para realizar algunas labores en las casas, locales comerciales y lecherías.

9. La electricidad llegó lentamente a algunas comunidades fronterizas del distrito de Cutris. A Crucitas la electricidad fue posible por medio de un convenio entre la empresa Industrias Infinito S.A. y la cooperativa Coopelesca, convenio que fue firmado el 18 de junio de 2008.

10. Varias comunidades fronterizas del distrito de Cutris tienen problemas de telecomunicaciones, ante la deficiente o ausente cobertura celular e internet, afectando la comunicación de las personas, y la educación de la niñez, la adolescencia y la juventud que no pueden recibir las lecciones en la modalidad virtual.

11. En estas comunidades fronterizas no hay servicio municipal de recolección de los residuos sólidos, a pesar de lo establecido en el artículo 8 inciso d) de la Ley N°8839 Ley para la gestión integral de residuos.

12. A una década de la suspensión del proyecto minero Crucitas, esas fuentes de empleo estables y con todas las garantías laborales no han sido sustituidas por otras empresas, actividades o proyectos productivos, a pesar de las promesas de algunas personas ambientalistas que públicamente se refirieron a otras actividades económicas que generarían empleo estable para las personas de estas comunidades.

13. Personas ambientalistas, estudiantes universitarios, personal de universidades estatales, profesionales independientes y otras personas que en el pasado visitaban Crucitas para oponerse a la actividad minera metálica. Personas que en su mayoría viven en las ciudades con mejores condiciones, con todos los servicios públicos, con trabajos formales y con ingresos económicos estables. Estas personas luego de la suspensión del proyecto minero no volvieron a realizar caminatas, ni giras, ni reuniones en Crucitas para gestionar junto a la población local, figuras políticas y personal de las instituciones públicas, propuestas de desarrollo integral que mejoren las condiciones de vida de las personas que vivimos en estas comunidades fronterizas.

14. Las ideas expuestas en este derecho de rectificación, son las mismas que he manifestado públicamente en las reuniones con el personal de instituciones estatales como diputadas, jerarcas de ministerios, regidores municipales, también en los programas de opinión “Café y palabras” y “Noche sin tregua”. La ciudadanía costarricense debe conocer cómo es vivir en estas comunidades fronterizas del distrito de Cutris con dificultades, carencias y problemáticas, porque no se ha cumplido con el artículo 50 de la Constitución Política que “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país”, ni con el artículo 4 inciso h) de la Ley N°7794 Código Municipal de “promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades y los intereses de la población”.

15. Respetuosamente invito al señor Andi Mirom, al señor Carlos Salazar como comunicador, al Presidente de la República, a las personas diputadas, a las personas jerarcas de los ministerios, a la Defensora de los Habitantes de la República, al alcalde municipal de San Carlos, a las personas del Concejo Municipal de San Carlos y del Concejo de Distrito de Cutris, al personal de las universidades estatales, a esos profesionales independientes y a las personas ambientalistas, para que visiten estas comunidades fronterizas, para que escuchen nuestras dificultades, carencias y problemáticas. A una década de la suspensión del proyecto minero, muchas de esas personas no regresaron a la zona para acompañarnos en la búsqueda de mejorar nuestras condiciones de vida, y sin embargo, no me atrevo a considerarlos “enemigos de la República”.

Después de leer lo que representa vivir en una comunidad fronteriza con dificultades, carencias y problemáticas, y por decir estas opiniones y experiencias, ¿Coinciden con el señor Mirom que soy un “enemigo de la República”?

Respetuosamente solicito:

I) Que se publique en su totalidad este derecho de rectificación en el sitio web de ElPais.cr y en el Facebook El País CR.

II) Una disculpa pública del señor Andi Mirom por referirse a mi persona como “enemigo de la República”, ya que él no me conoce personalmente, ni conoce las realidades en las que vivo en esta comunidad fronteriza.

Carlos Alberto Vega Rojas

Para notificaciones ofrezco el siguiente correo electrónico: carlosalberto858@gmail.com