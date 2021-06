Una disculpa pública; ¿y después qué?

Un señor de apellidos Vega Rojas solicitó una disculpa pública debido a que se siente aludido por lo manifestado en la anterior columna denominada: “LOS ENEMIGOS DE LA REPÚBLICA LOS TENEMOS ADENTRO”.

No tengo problema en ofrecerle disculpas al señor Vega Rojas si se sintió aludido por lo manifestado en la Columna. Es más, para que no haya duda en relación con la disculpa, indico lo siguiente: 1) El señor Vega Rojas no es enemigo de la República. 2) La conducta del señor Vega Rojas no deja mucho que desear desde una perspectiva patriótica y moral. 3) El señor Vega Rojas no es una persona descarada.

Queda así materializada la disculpa pública al señor Vega Rojas, ya que se ha sentido aludido por el texto de la anterior columna.

Hecha la disculpa solicitada por el señor Vega Rojas, la pregunta es: ¿Y después qué?

Bueno, las cosas siguen exactamente igual. El arbitraje contra la República de Costa Rica sigue su marcha, los testimonios aportados por Infinito Gold Limitada siguen en el expediente del arbitraje internacional; en otras palabras, nada ha cambiado porque el indicar lo que dice el ítem número 20 del laudo que se refiere a los “Escritos y Solicitudes Procesales de las Partes”, es un hecho completamente verificable y que está ahí.

Habrá que esperar qué va a suceder con el arbitraje internacional. En lo particular espero que la República de Costa Rica no pierda el arbitraje porque si fuera condenada, nuevamente, el dinero deberá salir del presupuesto nacional. En mi caso, difícilmente aportaría un testimonio a favor de una empresa que demande a mi país, pero todos somos diferentes y no todos tenemos que pensar igual.

A pesar de que a los filósofos nos acusan de ser poco prácticos somos todo lo contrario. Dar una disculpa pública al señor Vega Rojas es una acción práctica, en especial, porque esta Columna y este medio de comunicación, lo menos que quiere es que sus lectores se sientan ofendidos por nuestras manifestaciones; al contrario, nos interesa poner en conocimiento hechos y analizarlos de una forma diferente a lo que hacen los otros medios de comunicación, no queremos hacer lo mismo porque entonces los resultados serán los mismos que nos tiene en la decadencia en que estamos hasta la fecha.

Conozco Cutris, allí estuve hace unos años. Sé de sus limitaciones de desarrollo, sin embargo, no entiendo cómo la actividad que iba a realizar Infinito Gold Limitada beneficiaría a esa zona del país. Es una cuestión de perspectiva. Hay personas que piensan en el corto plazo y otras que lo hacen en el largo plazo; hay algunas que están dispuestas a explotar los recursos como si fueran infinitos (no es casual la coincidencia) y otros piensan en la sostenibilidad de los recursos; algunos piensan solo en dinero y otros van más allá de lo monetario.

Hay muchas personas que siguen cayendo rendidas a los cantos de sirena del modelo económico imperante. Ese modelo nos han llevado a tener la sociedad costarricense más inequitativa de nuestra historia, sin embargo, hay gente que exige disculpas públicas como si los tipos de la injuria, calumnia o difamación se hubiesen materializado; estamos viendo cómo se llevan los recursos públicos y hay gente solicitando disculpas públicas por valoraciones de carácter general que no individualizan a absolutamente a nadie; en fin, hay cosas más importantes que una disculpa pública, ya la hemos dado y la pregunta obvia es:

¿Y después qué? Porque desgraciadamente todo sigue igual.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com