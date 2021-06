Figueres veta a Rolando Araya como candidato a diputado y PLN en ruta de división

San José, 28 jun (Elpaís.cr).- El ex precandidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Rolando Araya, anunció que se desliga de la campaña electoral que conduce el candidato presidencial José María Figueres Olsen, tras vetarlos como aspirante a una diputación.

En una misiva que ha hecho circular, Araya Monge lamentó que el candidato Figueres le ofreciera el cargo de ministro de Educación, ya que no contaba con la confianza necesaria para ocupar una curul en el Legislativo.

Jorge Oller, de la campaña figuerista, le dijo que no era posible ese puesto en la papeleta a diputados, ni como presidente del PLN.

Relató que “José María me visitó en casa pocos días después» de la convención ganada por Figueres. «Sentí alegría e ilusión. Estaba ansioso de ayudar. Tuvimos una grata conversación. Discutimos ideas comunes y, también tratamos los aspectos en que no estaríamos coincidiendo. No pasamos de ahí. Prometió regresar unos días después, lo cual ocurrió con la presencia de Fernando Berrocal y Jorge Oller».

Araya informó que el lunes de la semana anterior se reunió con Oller, quien le comunicó el rechazo a sus aspiraciones. «Jamás pensé que me vería en una circunstancia como la actual», sostiene en la nota.

Recordó que «regresé oficialmente al partido hace unos dos años, aunque ya me había incorporado, de hecho, desde la campaña del 2014. Sentí mucha alegría al verme de nuevo en el Directorio Político con grandes ilusiones para participar en un proceso de reconstrucción del partido. Aún sin estar de sus filas, tanto aquí, como en múltiples ocasiones fuera del país, tal y como lo escucharon muchos partidarios y conciudadanos, siempre sostuve que no conocía un partido político, en toda América Latina, que hubiera hecho por sus países lo que Liberación Nacional había construido por el pueblo de Costa Rica».

«Eso explica que el PLN es casi el único sobreviviente de la familia socialdemócrata en toda la región. En todo momento, he sentido orgullo por Liberación y por la Costa Rica que ha exhibido sus conquistas ante el concierto de las naciones», enfatiza.

«Admito que llevo en el alma, un enorme orgullo por haber servido al partido desde que éramos una causa histórica, en la presidencia de la juventud liberacionista, como diputado, al frente de la secretaria de asuntos internacionales, en la secretaría general, desde la presidencia y, en la candidatura presidencial. Me tocó vivir lo que Luis Alberto llamaba los dramas, las glorias y las esperanzas de este partido. También debo confesar que he vivido con dolor la decadencia que sufre desde hace unos 30 años», lamenta Araya.

Reconoció que «pocas personas sufren como yo, el ver cómo el partido se desdibujaba como movimiento ideológico y, sólo alcanza para ser una maquinaria, un tinglado hecho para dirimir las aspiraciones de muchos compañeros y compañeras a diputaciones y otros cargos».

«No es cierto que el partido se hizo neoliberal. Es peor. El movimiento de Liberación Nacional perdió la estrella que nos guio desde el 48. Las ideas, los programas y los compromisos con las aspiraciones populares pasaron a segundo plano», reprocha.

Para el dirigente político, «lo importante es el estatuto y la estructura, no la historia ni la pasión por servir al pueblo y, de primero a los más necesitados. Y es que, las organizaciones que no sirven a propósitos superiores acaban sucumbiendo ante el cinismo».

Araya advierte sobre la debacle del PLN al señalar que «nos han pasado por encima partidos que no pasarán de ser ocasionales. Y ahora, aunque parezca ridículo, vivimos alrededor del miedo. No somos capaces de sembrar y generar las grandes innovaciones».

Además, sostiene que se preparó «para ayudar con propuestas nuevas. Descubrí la orfandad en la que se encuentra el partido y constaté que las diferencias surgían no tanto por pensamientos contrapuestos, sino por la ausencia casi total de ideas».

Araya Monge dio a conocer barreras que le impusieron en la campaña y el mismo día de la convención: «No conté con el apoyo de la estructura tradicional ni con apoyo económico para emprender la lucha. Cuando llamaron los partidarios que se fueron organizando para ayudarme, pedían camisetas y dinero para combustible, les tuve que decir que, solo tenía convicciones y, no tenía camisetas y menos dinero».

«Tuve que aceptar la imposición de la convención en medio de las restricciones de la pandemia en una fecha muy inconveniente, con pocos centros de votación. Todo diseñado para que votara poquita gente y la estructura tradicional reflejara su superioridad. Observamos con dolor, las mesas de votación, con presencia de miembros de casi, una sola tendencia. Luego, aplicaron el tortuguismo, para que, las largas filas disuadieran a mis partidarios de votar».

Dio cuenta que posteriormente recibió «con gratitud la llamada de José María invitándome a hacer equipo. Me preparé mental y espiritualmente para ir al frente y apoyar al candidato electo. No se me ocurrió pedir un reconteo de votos. Asumí que, todo se había hecho correctamente».

«José María hizo un pormenorizado análisis sobre la importancia del Ministerio de Educación para ofrecerme la posición de ministro en un futuro gobierno. De inmediato le dije que tengo posiciones sobre la crisis y la emergencia que vive el país y que, es evidente que tengo discrepancias con las ideas de algunas figuras relevantes de su equipo económico. Así que, lo único que podía aceptar es, una posición, una herramienta, para apuntalar mis ideas y planteamientos desde la Asamblea Legislativa».

Rolando Araya advierte que «queda en evidencia que José María no es consciente de que el número de votos con los que alcanzó el triunfo interno es insuficiente para pensar en la victoria de febrero próximo».

Asegura que «José María tampoco estuvo de acuerdo en considerar una equitativa participación, en las papeletas, de dirigentes de las distintas tendencias según fueron los resultados en las distintas zonas del país. Ahora visualizo que, él creía que, al ser electo candidato, tenía un mandato hasta para hacer lo que popularmente se conoce como una “mesa gallega” y barrer con todos los puestos de elección popular».

«Tuve una reunión con Roberto Thompson y Carlos Ricardo Benavides quienes expresaron quejas semejantes en cuanto a la actitud del candidato, que calificaron de prepotente y antidemocrática. Hemos conversado posteriormente y, al momento en que escribo estas reflexiones no ha habido ningún cambio».

Fraude en la convención

«He recibido un informe de las apelaciones y los evidentes y descarados fraudes cometidos en las elecciones distritales y sectoriales que se celebraron conjuntamente con la convención. Avergüenza ver esos hechos, donde figuran maniobras dignas de verdaderos delincuentes electorales, pero no veo reacción, ni pena».

Además, resalta que ha recibido denuncias «de alteración de resultados en la convención, pero ya nada puede hacerse. Yo mismo di la anuencia para que no se hiciera el reconteo. No tengo ninguna evidencia para cuestionar el resultado, pero me apabulla el silencio cómplice que acompaña el proceso. La prensa informó que ante un zafarrancho ocurrido entre interesados, el propio candidato intervino para apaciguar las cosas».

«Doy este pormenorizado informe como una rendición de cuentas ante el pueblo liberacionista. Yo he estado al servicio del partido casi toda mi vida. Han sido muy pocos los cargos públicos que he tenido. Desde enero de 1984, cuando asumí la secretaría general de Liberación Nacional, nunca más he tenido un cargo público», concluye.

«Conversaré con Roberto y Carlos Ricardo que también tuvieron respuesta importante en las urnas internas del PLN. Sus ideas y planteamientos tampoco son considerados como relevantes y, sus dirigentes no tienen espacio reservado por resultados. La familia está fragmentada».