Corte Suprema de México despenaliza marihuana y obliga al Congreso a regular

Ciudad de México, 30 jun (Sputnik).- El fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de México (SCJN), que declaró inconstitucional la prohibición de la marihuana, despenalizando el uso recreativo del cannabis para garantizar el libre desarrollo de la personalidad, obliga al Congreso a legislar una regulación que no pudo aprobar en dos años por desacuerdos de las bancadas.



«Nos hubiera gustado que el Congreso hubiera resuelto esto con una regulación, antes de que llegara la declaratoria general de inconstitucionalidad de la Suprema Corte», dijo a Sputnik la experta internacional en temas del narcotráfico y fundadora del Instituto RIA para la incidencia en políticas públicas, Zara Snapp.



El presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar, anunció la decisión apuntando que fue «un día histórico para las libertades» después de 101 años de prohibición, que «consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad para el uso lúdico, recreativo de la marihuana».



En 2015 se aprobó su uso medicinal, y el fallo aprobado con ocho votos a favor y tres en contra en el pleno de 11 magistrados fue emitido tras vencer el 30 de abril pasado el tercer plazo que el máximo tribunal dio al Congreso para emitir las leyes que regulen el mercado de cannabis,



Lejos una consulta



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, planteó el martes que sometería a referendo la regulación de la marihuana, si observa efectos dañinos o si no bajan los niveles de violencia asociada al crimen organizado.



«No creo que el presidente vaya a hacer una consulta sobre el tema, porque (la regulación) es algo que se tiene que determinar dentro del Congreso», dijo Snapp, autora del «Diccionario de Drogas».



La investigadora, que trabajó durante dos años en el secretariado de la Comisión Global de Políticas de Drogas de Naciones Unidas para diseñar una reforma internacional de la política de estupefacientes, dijo que legisladores deben garantizar «la salud de las personas, el control de la violencia y asegurar que no tenga daños seguir por esta ruta».



El presidente expresó además su apertura a que la Corte Suprema pueda cumplir el proceso que declara «inconstitucional» la prohibición.



El rol del Ejecutivo



La regulación que pide la Corte Suprema «está fuera del ámbito del Poder Ejecutivo, que puede a través de la Secretaría de Salud implementar la declaratoria general de inconstitucionalidad» emitiendo permisos a usuarios, prosiguió Snapp.



Sin embargo, el modelo de regulación lo tiene que determinar el Senado.



«Vamos a acompañar el proceso en el Congreso», adelantó la investigadora, que participa del cabildeo de la sociedad civil a favor de las comunidades campesinas y consumidores adultos.



El jefe del Ejecutivo federal presentó el martes los cuatro criterios que regirán la decisión gubernamental: «primero que no dañara la salud; segundo que la medida de regularizar el uso de la marihuana significara disminución de la violencia».



La tercera consideración es «que dejáramos a salvo la libertad de los ciudadanos; y cuarto que no se permitiera el negocio, porque hay muchos que plantean que se van a obtener impuestos».



Esa posibilidad de fondos para el Estado «me molesta, porque no se puede traficar con la salud del pueblo, no se debe, es inmoral, pero no hubo acuerdo al interior del Gobierno», puntualizó López Obrador acerca de la demora en legislar.



Snapp disiente de ese enfoque y apuntó que «sería importante para México tener esos ingresos porque no solo se trata de los posibles daños a la salud, sino de los beneficios que pude tener» el mercado regulado.



La especialista dijo que los beneficios posibles son «el acceso para el uso adulto, medicinal y terapéutico (de cannabis) para mejorar el bienestar de las personas».



Asimismo, permite «evitar el consumo de medicamentos con efectos secundarios y usar productos menos dañinos», como los derivados farmacéuticos de la planta.



El objetivo de la red de organizaciones promotoras de la nueva ley es «asegurar una perspectiva de justicia social durante el proceso de regulación, ahora que se ha garantizado los derechos de las personas usuarias».



Los resultados esperados son «que muchas personas puedan cultivar en casa» marihuana, y alcanzar una ley que abandone el enfoque punitivo basado en la seguridad, para adoptar uno de salud pública.



Después del verano boreal, el nuevo Senado elegido el 6 de junio comenzará en septiembre los debates de la nueva ley. (Sputnik)