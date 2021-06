López Obrador plantea un referendo sobre regulación de la marihuana en México

Ciudad de México, 28 jun (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, planteó este martes que sometería a referendo la regulación de la marihuana como forma de «democracia participativa», un día después de que la Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición de la marihuana, despenalizando el uso recreativo del cannabis.



«Vamos a evaluar qué sucede, soy partidario de la democracia representativa y participativa, porque en estos asuntos, si se informara bien y se organizaran bien los debates, escuchando todos los puntos de vista de especialistas, de ciudadanos, de jóvenes, de todos, luego de escuchar a todos se aplica una consulta», dijo el presidente en conferencia de prensa.



La Suprema Corte de Justicia de México despenalizó el uso lúdico de la marihuana para adultos, declarando inconstitucional la ley de salud que lo prohibía desde hace 101 años.



López Obrador dijo que convocaría a una consulta popular porque «así se decide, eso es mandar obedeciendo; no porque ya nos eligieron con la democracia representativa, ya nosotros podemos decidirlo todo, no».



El presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar, anunció la decisión aprobada por mayoría calificada de dos terceras partes de 11 magistrados (ocho a favor y tres en contra), apuntando que fue «un día histórico para las libertades».



El jefe del Ejecutivo federal dijo que en el Gabinete de Seguridad federal hay dos posiciones y no hay consenso sobre el tema, ante lo cual subrayó que «el pueblo siempre tiene que tener las riendas del poder en sus manos y para eso es la democracia participativa».



La decisión obliga al Congreso a legislar sobre una nueva ley sin prohibiciones, después de fracasar en tres ocasiones en dos años en aprobar una nueva regulación para su producción, comercio y consumo.



Sin acuerdo en el Gobierno



El gobernante reveló que al comenzar su administración encontró en marcha el proceso para regularizar el consumo de la marihuana.



«Decidimos llevar a cabo una revisión en el Gabinete de Seguridad, no hubo consenso, porque hay dos visiones, como en el país» relató.



El fallo de la Corte surgió de un amparo judicial en 2015, otorgado a un club de uso de cannabis que argumentó el «derecho al desarrollo libre de la personalidad» de personas adultas, a cultivar para su autoconsumo, sin fines de lucro.



López Obrador anunció que el Gobierno observará los efectos de una nueva legislación.



«Si vemos que en vez de ayudar perjudica, plantearíamos cambios, enviaría yo, de acuerdo a mis facultades, una iniciativa de ley que podríamos tener en poco tiempo resultados», anticipó.



Ese proyecto sería presentado si la nueva legislación perjudica a la salud y no cede la violencia del crimen organizado.



Los cuatro ejes de la decisión gubernamental se basan en los siguientes criterios: «primero, que no dañara la salud; segundo que la medida de regularizar el uso de la marihuana significara disminución de la violencia», señaló.



La tercera consideración es «que dejáramos a salvo la libertad de los ciudadanos; y cuarto, que no se permitiera el negocio, porque hay muchos que están pensando en el negocio, y plantean que se van a obtener impuestos», para fortalecer los ingresos públicos, agregó.



Esa posibilidad de fondos para el Estado «me molesta, porque no se puede traficar con la salud del pueblo, no se debe, es inmoral, pero no hubo acuerdo al interior del Gobierno», puntualizó.



El 10 de marzo pasado, una mayoría el oficialismo y sus aliados reunió 316 votos de los 500 diputados del Congreso para aprobar la ley, pero con polémicos cambios al proyecto original aprobado por el Senado el 20 de noviembre de 2020; y lo regresó modificado a esa cámara alta.



Los grupos parlamentarios opositores protestaron por la transformación del proyecto original, y los senadores se enfrascaron en una discusión que llegó a un callejón sin salida, hasta el histórico fallo judicial de la Suprema Corte. (Sputnik)