ONU convoca a la acción urgente frente a crisis mundial

Naciones Unidas, 29 jun (Prensa Latina) Con una convocatoria a la acción ante la gravedad y emergencia de la actual crisis mundial, fue presentado hoy por la Organización de Naciones Unidas el documento El llamado a los pueblos de la tierra.

Se trata de una alerta ‘frente a las amenazas globales de índole ecológica, sanitaria, nutricional… que son una responsabilidad ineludible y apremiante para atajar el progresivo deterioro de las condiciones ecológicas y la calidad de vida sobre la Tierra’, señala el texto.



Desde principios del 2021 la ONU advirtió sobre el devastador impacto socio económico causado por la pandemia de la Covid-19 y pronosticó su prolongación por años si no se hacen inversiones estratégicas en la economía, sociedad y en la resiliencia climática para la recuperación sostenible y resistente de la economía.



El llamado resaltó que en 2020, la economía mundial se hundió un 4,3 por ciento, cerca de 2,5 veces más que durante la crisis de 2008, y que la humilde reanimación prevista para 2021 del 4,7 por ciento apenas compensará las pérdidas del año pasado.



La ONU consideró que la recuperación sostenida de la economía tras la pandemia dependerá, no sólo del alcance de las medidas de estímulo y de las vacunas, sino también de la calidad y eficacia de las medidas para aumentar la resistencia contra futuras crisis.



También reconoció que el mundo se enfrenta a la peor crisis económica y sanitaria de los últimos 90 años, y que las decisiones de hoy determinarán el futuro, por lo cual defiende la inversión sostenible e inclusiva impulsada por un sistema multilateral efectivo y firme con las personas en el centro de todos los esfuerzos.



La situación se ha agravado en 2021 y por eso el llamado de hoy urge adoptar medidas inmediatas y urgentes que frenen un monumental desplome socio económico a nivel mundial, recordó.



Al respecto, la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed precisó que entre 70 y 100 millones de personas podrían verse empujadas a la pobreza extrema, 265 millones más enfrentarían una grave escasez de alimentos a fines de este año, y se estima perdidos 400 millones de puestos de trabajo con una afectación desproporcionada a las mujeres.



Además, resaltó que mil 600 millones de estudiantes están fuera de la escuela y lo más probable es que no regresen. ‘Es nuestra responsabilidad encontrar soluciones inmediatas y duraderas’, afirmó.