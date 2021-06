Poder económico en Perú no puede comprar a candidato Pedro Castillo

Lima, 29 jun (Sputnik).- El poder económico no puede comprar al candidato por Perú Libre (izquierda), Pedro Castillo, dijo este martes a Sputnik el asesor legal de la agrupación, Aníbal Torres.



«El poder político siempre estuvo dominado por el poder económico. Ahora resulta que llega un profesor de una escuela rural, que no lo pueden comprar. Ese es el problema de ellos. Están perdiendo esta elección, con la ayuda de la prensa», dijo Torres a esta agencia.



El abogado consideró que en Perú las clases sociales son «muy pronunciadas» y que hay un sector rico que está formado por muy pocas familias.



«Ese sector tiene mucho poder, ha habido presidentes de origen popular, como han sido Alan García (1985-1990 y 2006-2011), (Ollanta) Humala (2011-2016), (Alejandro) Toledo (2001-2006), entre otros, pero en cuanto estos llegaban, eran personas que se vendían a ese poder económico», afirmó.



Torres consideró que la prensa, apoyada por este poder económico, hizo una campaña de desprestigio contra Castillo en vez de hacer propagandas sobre el programa político de su rival en la segunda vuelta de las elecciones, Keiko Fujimori (Fuerza Popular, derecha).



«Lograron destrozar a Castillo en la capital, pero no en provincia. Los provincianos no se han dejado engañar ni sorprender con las propuestas de Fujimori, que prometía darles dinero», dijo el abogado.



El 6 de junio se celebró la segunda vuelta por la presidencia entre Fujimori y Pedro Castillo, de Perú Libre.



El 15 de junio se dio por concluido el conteo oficial de las actas, resultando ganador Castillo con una ventaja de 0,25 por ciento.



Sin embargo, la agrupación de Fujimori ha denunciado un fraude, aunque sin presentar pruebas; así como ha presentado cerca de un centenar de pedidos de nulidad de actas en las que Castillo obtuvo mayoría de votos.



El Jurado Nacional de Elecciones todavía no ha proclamado quién será el próximo presidente de Perú. (Sputnik)