Un 73% de las papeletas electorales iraníes estropeadas contenía el nombre de Ahmadineyad

Teherán, 29 jun (Sputnik).- El nombre del expresidente Mahmud Ahmadineyad, quien no figuró entre los candidatos a la presidencia de Irán, fue escrito por votantes en un 73 por ciento de las papeletas calificadas como no válidas, informó este martes el miembro del conservador Partido de la Coalición Islámica, Hamid Reza Taraki.



Las presidenciales celebradas en Irán el 18 de junio fueron ganadas por el jefe del poder judicial, Ibrahim Raisi, quien reunió el 61,9 por ciento de los apoyos, o 17,9 millones de los 28,9 millones de votantes que acudieron a las urnas (una tercera parte de los 84,5 millones de habitantes del país). Autoridades electorales declararon no válidas 3,7 millones de papeletas.



«De los 3,7 millones de papeletas estropeadas, unos 2,7 millones tenían el nombre de Mahmud Ahmadineyad, por lo que fueron calificadas no válidas, puesto que tal nombre no figuró en la lista de los candidatos a la presidencia», dijo Taraki citado por la agencia IRNA.



Ahmadineyad se desempeñó como mandatario de Irán de 2005 a 2013 y se granjeó en el mundo la fama de ser un conservador radical. Durante su presidencia Irán empezó a desarrollar enérgicamente su programa nuclear, por lo que Washington impuso sanciones contra sus sectores financiero, energético y de armas.



Ahmadineyad pretendió postularse como candidato en las presidenciales de 2017 y 2021, pero su candidatura fue rechazada por los organismos legislativos del país, en respuesta a eso el exmandatario instó en varias ocasiones a la población a boicotear las elecciones. (Sputnik)