Aprueban en Cuba ensayo con gammaglobulina para graves de Covid-19

La Habana, 1 jul (Prensa Latina) Un grupo de 30 pacientes adultos graves de Covid-19 en Cuba participan de un ensayo clínico para evaluar seguridad y el efecto antiviral de la gammaglobulina contra esa enfermedad, publicó hoy la entidad rectora.

El registro público cubano de ensayos clínicos detalla en su sitio web que otro de los objetivos del estudio es evaluar la respuesta antinflamatoria y la clínica en los pacientes tratados.

Será un estudio exploratorio, controlado, abierto y monocéntrico; y al describir la intervención precisa que habrá dos grupos: uno experimental y otro control.A este último se le administrará como tratamiento el destinado a pacientes graves en el protocolo de atención nacional para la Covid-19, excepto el inyectable Itoluzimab, un anticuerpo monoclonal con efecto antinflamatorio e inmunoregulador.El segundo experimental recibirá gammaglobulina antiSARS-Cov-2 vía endovenosa, una dosis única de 150 miligramos.Según los criterios de selección, además de la condición de ser paciente grave de la enfermedad, se incluirán a aquellos de ambos sexos entre 19 y 75 años, con menos de 10 días de evolución de la enfermedad desde el inicio de los síntomas.Detalla la información que serán excluidos aquellos ventilados, quienes padezcan una enfermedad renal aguda y crónica o presenten además historia previa de reacción adversa a la gammaglobulina endovenosa, así como las embarazadas o en periodo de lactancia, entre otros requerimientos.El protocolo cubano de atención a pacientes de Covid-19 transita por su versión 1.6; y desde la llegada de la enfermedad al país el objetivo es que la población sana no enferme, y si alguien lo hace, no llegue a estados graves.Para las autoridades sanitarias, si el paciente llega a estadías de terapia intensiva, se trata de que no fallezca y a los recuperados, la atención está enfocada en lograr la menor cantidad de secuelas posibles.Otra de las premisas ha sido la administración de medicamentos propios como Heberferón, Juzvinza e Itolizumab, estos últimos redireccionados al tratamiento de la enfermedad en pacientes que requieren cuidados en terapias intensivas.Cuba transita desde hace varios meses por una situación delicada en el control de la enfermedad y las cifras de contagios en estos días rondan los tres mil. Más de 16 mil pacientes están activos en hospitales y en terapia se atienden 184 pacientes, 77 críticos y 107 graves.