Presidente de México califica a la oposición como grupo «conservador» y «reaccionario»

Ciudad de México, 2 jul (Sputnik).- El presiente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó el jueves que la respuesta a las transformaciones que impulsa su Gobierno fue el surgimiento de una coalición opositora, que integró un nuevo «bloque conservador» que calificó de «reaccionario», al presentar el segundo informe trimestral de su mandato y celebrar tres años de su triunfo electoral en 2018.



«Se terminó de integrar un bloque conservador abiertamente opuesto (…), no hay duda de que este bloque conservador se constituyó para enfrentarnos, para detener el proceso de transformación que está en marcha», dijo el mandatario.



El jefe del Ejecutivo consideró necesario analizar el surgimiento de esa coalición en las pasadas elecciones legislativas y locales de medio sexenio presidencial, el 6 de junio pasado, grupo de partidos que se oponen a la transformación que él encabeza.



«Este grupo reaccionario siempre será respetado y tendrá libertad para ejercer su derecho para disentir; son adversarios no enemigos y no los trataremos como ellos lo hicieron cuando nosotros estábamos en la oposición; no los vemos como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer», señaló.



El gobernante dijo que, sencillamente, ambos bloques gobernante y opositor defienden y representan proyectos distintos y contrapuestos.



«En ese bloque se unieron de manera legítima empresarios, dueños de medios de información, periodistas e intelectuales de derecha, líderes partidistas, dirigentes de la llamada sociedad civil y políticos del antiguo régimen», relató el presidente.



Subrayó que el proceso de transformación política en marcha tiene como objetivo acabar con la corrupción y la desigualdad.



Resultado electoral



El mandatario dijo que uno de los objetivos del bloque opositor fue impedir que el oficialismo obtuviera la mayoría en la Cámara de Diputados que renovó los 500 asientos de las bancadas representadas en el congreso.



«Enfocaron sus baterías para impedir que obtuviéramos la mayoría en la Cámara de Diputados», cuya facultad exclusiva es la de aprobar el presupuesto del gasto público federal y frenar los programas sociales, según el mandatario.



La coalición de partidos del oficialismo logró mayoría simple (la mitad más uno de los diputados), pero López Obrador plantea reformas a la Constitución que requieren mayoría calificada de dos terceras partes de las cámaras con la cual no contará en periodo legislativo que comienza en septiembre próximo.



«Hicieron todo, pero afortunadamente no lograron su propósito, la alianza Juntos Haremos Historia (gobernante) ganó 186 de 300 distritos (en que se divide el país), y el bloque conservador logró 107, y otros siete Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata)», resumió.



Además de los 300 diputados elegidos por mayoría directa, la Cámara Baja mexicana reparte 200 asientos más por representación proporcional.



«La bancada a nuestro favor tendrá una cómoda mayoría, y ya se cuenta con la seguridad de que será aprobado el presupuesto para el desarrollo y el bienestar del pueblo; se les ganó en buena lid porque el pueblo es sabio», dijo arrancando el aplauso de sus partidarios.



En cuanto al debate público, el mandatario ofreció respetar la libertad de expresión.



«No poseo ni aspiro a tener el monopolio de la verdad absoluta, por eso reitero que nuestros adversarios siempre recibirán del Gobierno que represento el respeto y la libertad a la que tienen derecho para manifestarse sin límites, represión o censura», puntualizó.



López Obrador triunfó con 53 por ciento de votos en julio de 2018 y comenzó su mandato el 1 de diciembre de ese año, debido a la larga transición de cinco meses que se estila en el país.



La ley mexicana establece que el presidente debe presentar un infirme anual ante el Congreso, pero el líder de la izquierda nacionalista ha instaurado la presentación de cuatro informes trimestrales anuales con un discurso a la Nación. (Sputnik)