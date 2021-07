Sueco Ola Bini denuncia conspiración en su contra en Ecuador

Quito, 1 jul (Sputnik).- El desarrollador de software sueco Ola Bini dijo este jueves que tiene evidencias de que el proceso penal que se realiza en su contra en Ecuador forma parte de una conspiración iniciada con documentos manipulados y que intentó presentar el miércoles esta denuncia pero fue rechazada.



«De los documentos (que posee) se desprende claramente que actuaron en una conspiración. Se puede suponer que alguien ordenó esta falsificación de documentos, pero aún no tenemos evidencia de quién lo hizo», dijo Bini en su cuenta de la red social Twitter.



Según Bini, que es amigo del fundador de WikiLeaks. Julian Assange, el miércoles sus abogados presentaron una acusación de fraude procesal a la Fiscalía de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, pero no fue admitida.



«Tomó varias horas presentar la denuncia; la fiscalía no quiso aceptar la acusación cuando se dieron cuenta de que venía de mí», añadió Bini.



El informático agregó que al haberse iniciado un proceso legal en su contra con documentos manipulados, todo el caso es completamente ilegal, «incluso más de lo que ya era, debido a todas las violaciones de derechos».



Bini añadió que su equipo legal trabajará en estrecha colaboración con el fiscal para investigar esos delitos, averiguar el alcance total de la conspiración y todas las pruebas necesarias para respaldarla.



Sin embargo, señaló que la evidencia del fraude en sí ya está en proceso y es lo suficientemente fuerte como para demostrar que la conspiración se inició incluso antes de que fuera detenido en el aeropuerto de Quito, en abril 2019, pocas horas después de que Assange fue detenido en Londres por la Policía inglesa, luego de Ecuador le retiró el asilo del que gozaba desde 2012. (Sputnik)