Una de las Mercury 13 volará al espacio junto con Jeff Bezos el próximo 20 de julio

Moscú, 1 jul (Sputnik).- La estadounidense Wally Funk, de 82 años, que fue una de las Mercury 13 –un grupo de mujeres que se entrenó para convertirse en astronautas en los años 60–, volará al espacio junto con el multimillonario y fundador de la empresa Amazon, Jeff Bezos, el próximo 20 de julio, informó el propio multimillonario.



«En 1961, Wally Funk era la primera de su clase en el marco del programa ‘Mujeres en el espacial – Mercury 13’. A pesar de que la capacitación finalizó, el programa fue cancelado y ninguna de las 13 voló. Ya es la hora. Bienvenida a la tripulación, Wally. Estamos muy entusiasmados con el hecho de que vueles con nosotros el 20 de julio como nuestra invitada de honor», escribió Bezos en su cuenta de Instagram.



El vuelo se realizará a bordo de la nave New Shepard, bautizada con el nombre del astronauta estadounidense Alan Shepard y diseñada para llevar a una tripulación al espacio suborbital antes de regresar de manera segura a la superficie de la Tierra.



Además de Funk y Bezos, a bordó de New Shepard también estará el hermano menor del multimillonario, Mark, y el ganador de la subasta pública por un asiento en este vuelo –organizada por la compañía aeroespacial estadounidense Blue Origin– quién pagó 28 millones de dólares.



El cohete propulsor está preparado para lanzar una cápsula diseñada para hasta seis personas, que alcanzará una altura de más de 96 kilómetros y permanecerá en gravedad cero durante varios minutos antes de regresar a la Tierra para un aterrizaje con paracaídas.



El 20 de julio marcará el primer vuelo de New Shepard con humanos, aunque el sistema ha volado previamente en múltiples pruebas sin tripulación, según Blue Origin. (Sputnik)