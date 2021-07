Biden dice que economía de EEUU está ‘en movimiento’ tras datos de nuevos empleos en junio

Washington, 2 jul (Sputnik).- La economía de EEUU está mejorando y el coronavirus está «en fuga», dijo este viernes el presidente Joe Biden después de que los datos mostraran que se agregaron al menos 100.000 empleos por encima de los niveles pronosticados en el mes de junio.



«En pocas palabras, nuestra economía está en movimiento y tenemos covid-19 en fuga», dijo Biden a los periodistas en la Casa Blanca, luego de que el Departamento de Trabajo informara que los empleadores agregaron 850.000 empleos al mercado laboral en junio frente a los 720.000 que se pronosticaban.



Quince meses después de la pandemia, restaurar el crecimiento del empleo sigue siendo uno de los objetivos clave de las autoridades estadounidenses.



EEUU perdió más de 21 millones de puestos de trabajo entre marzo y abril de 2020, en el punto álgido de los bloqueos y al menos siete millones de ellos aún no han regresado, según las autoridades.



A pesar de las grandes incorporaciones de puestos de trabajo de junio, la revisión del número del mes pasado significó que la tasa de desempleo se mantuvo prácticamente sin cambios en el 5,9 por ciento.



La economía en sí se contrajo un 3,5 por ciento en 2020, aunque los datos del primer trimestre de 2021 mostraron un repunte dinámico del 6,4 por ciento.



La Reserva Federal ha pronosticado un crecimiento económico del 6,5 por ciento para todo el 2021, aunque Jerome Powell, presidente del banco central, dice que no espera que el «pleno empleo» -definido por una tasa de desempleo mensual del cuatro por ciento o menos- ocurra en el corto plazo.



Biden pasó por alto algunas de esas preocupaciones al señalar los tres millones de empleos creados por su administración desde enero, la mayor cantidad en los primeros cinco meses de una presidencia.



«Nuestra recuperación nos está ayudando a cambiar el guión. En lugar de que los trabajadores compitan entre sí por trabajos que son escasos, los empleadores compiten entre sí para atraer trabajadores», dijo.



Y agregó: «Ese tipo de competencia en el mercado no solo les da a los trabajadores más capacidad para ganar salarios más altos. También les da el poder de exigir ser tratados con dignidad y respeto en el lugar de trabajo. Más empleos, mejores salarios, esa es una buena combinación».



Biden señaló que EEUU es la única economía avanzada para la que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos había proyectado un mayor crecimiento económico para 2021 en comparación con el año anterior.



La Oficina de Presupuesto del Congreso también ha duplicado su proyección de crecimiento inicial de 3,7 por ciento para 2021 a 7,4 por ciento, agregó Biden. (Sputnik)