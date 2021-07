Lukashenko acusa a varios países de tener vínculos con terroristas en Bielorrusia

Minsk, 2 jul (Sputnik).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, acusó a Alemania, Ucrania, Estados Unidos, Polonia y Lituania de estar vinculadas con unas células terroristas desmanteladas este viernes en la república.



«Hoy (viernes) fueron desmanteladas unas células terroristas ‘durmientes’, las llamadas unidades de autodefensa. El objetivo de esas células era un cambio de poder violento un día x. Ellas mismas aún no saben cuándo será el día x, para el que deben preparar a nuestro pueblo», dijo Lukashenko, al intervenir en una reunión solemne con motivo del Día de la Independencia de la república, citado por la agencia Belta.



Según el jefe de Estado, «en eso están involucrados Alemania, Ucrania, EEUU, Polonia y Lituania».



Además, Lukashenko informó de los recientes intentos de las llamadas «unidades de autodefensa» de atacar el centro de comunicaciones de la Armada de Rusia en la ciudad bielorrusa de Vileika.



Según sus datos, hay un grupo de Telegram conocido como ‘Unidades de Autodefensa de Bielorrusia’, con unos 2.500 seguidores, que es operado por una ciudadana rusa y que pertenece a un alemán que tenía antes la nacionalidad rusa y ucraniana.



Añadió que todos los autores del ataque, incluidos los organizadores, fueron arrestados 24 horas después de una conversación telefónica sobre el tema con el presidente ruso, Vladímir Putin.



Lukashenko acusó al grupo de intentar incendiar maquinaria para la tala forestal, una mujer que participó en el sabotaje fue detenida el pasado 8 de junio.



«Tuvo por objetivo prender fuego por la noche a una fila de vehículos, publicarlo en internet para decir: mirad, estamos vivos, estamos luchando y derrocaremos a este régimen», dijo.



Lukashenko subrayó que las «provocaciones (de Occidente) que buscan socavar la estabilidad económica del Estado no tienen ni tendrán efecto», porque lo más valioso que tiene Bielorrusia es su pueblo.



Además, el líder bielorruso anunció que ordenó cerrar por completo las fronteras entre Bielorrusia y Ucrania, desde donde aseguró que a su país «entra una cantidad enorme de armas».



El 24 de junio pasado la Unión Europea (UE) impuso el quinto paquete de medidas restrictivas a Bielorrusia, en el que por primera vez recurrió a sanciones sectoriales.



La UE, al igual que EEUU y varios otros países, no reconocen como legítima la reelección de Lukashenko (en el poder desde 1994) que se produjo como resultado de los comicios de agosto de 2020.



Sus relaciones con Bielorrusia se agravaron aún más luego de que un avión de la aerolínea irlandesa Ryanair, que cubría la ruta de Atenas a Vilna, fuera desviado a Minsk el pasado 23 de mayo por un supuesto aviso de bomba que resultó falso.



Durante la escala forzosa del avión en Minsk, las autoridades detuvieron a Román Protasévich, uno de los fundadores del canal opositor de Telegram Nexta, considerado extremista en Bielorrusia, y a su novia, la rusa Sofía Sapega.



La UE, EEUU y otros países condenaron en términos contundentes el desvío del avión y exigieron a Bielorrusia liberar a los detenidos.



El bloque comunitario cerró su espacio aéreo para los aviones bielorrusos y llamó a otros países a evitar los vuelos internacionales sobre Bielorrusia. (Sputnik)