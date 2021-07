Todo Chile atento a choque con Brasil en Copa América

Santiago de Chile, 2 jul (Prensa Latina) Chile amaneció hoy atento al choque de la selección nacional con Brasil en la apertura de los cuartos de final de la 47 versión de la Copa América de Fútbol, con sede en el gigante sudamericano.

El duelo entre ambas escuadras está previsto para este viernes en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, encuentro que La Roja trató de esquivar, pero los resultados de la ronda de octavos no se lo permitieron.



Ciertamente, Chile comenzó con buen pie su participación en la Copa con un empate frente a la siempre peligrosa Argentina y una victoria por la mínima sobre Bolivia, pero perdió impulso posteriormente con dos choques bastante deslucidos ante Uruguay y Paraguay.



En ambos partidos solo logró un punto al empatar con los charrúas, pero se vino abajo ante los paraguayos en un encuentro que fue calificado por el propio técnico Martín Lasarte como el peor de su aún corta carrera con la selección, y con ello terminó en el cuarto puesto del grupo A, con cinco unidades.



Precisamente, una victoria frente a los guaraníes le hubiera valido para no tener que enfrentarse de entrada con la planadora brasileña.



El equipo, que el miércoles voló a Brasil, parece haber ganado confianza tras reincorporarse el goleador Alexis Sánchez, quien luego de sufrir una lesión estuvo fuera de los últimos partidos de los octavos.



No obstante, todo Chile hoy cruza los dedos pidiendo al menos un empate con una selección que mantiene intacta su condición de favorita después de un contundente desempeño en el grupo B al acumular 10 puntos de los 12 posibles.



En conferencia de prensa desde la sede, Lasarte aseguró que ‘haremos un partido para pasar a la fase siguiente’ y se reservó dar detalles del once que formará, el cual solo se conocerá hoy mismo, aunque explicó haber manejado varias alternativas.



El técnico uruguayo dijo ser de quienes entienden el fútbol a nivel colectivo y que ‘del comportamiento grupal va a depender que podamos detener a Neymar’, aunque reconoció que ‘será un partido difícil y duro’.