Piden declarar emergencia nacional por Covid-19 en Guatemala

Guatemala, 4 jul (Prensa Latina) La Asociación de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición de Guatemala pidió hoy al presidente Alejandro Giammattei declarar estado de emergencia nacional por la Covid-19.

La exigencia responde, según la fuente, al colapso actual en el sistema de Salud y la necesidad de que el Estado priorice de forma inmediata la más alta cobertura de vacunación por ser la única estrategia comprobada capaz de controlar la pandemia.



En opinión de la Asociación, la renuncia de Giammattei es la salida viable ‘si no existe la capacidad de poder llevar un liderazgo positivo, consciente y humanitario, si no existe la capacidad de hacer coincidir a todos los sectores de la sociedad civil, incluyendo el sector privado productivo, y si no existe la capacidad de liderar al personal de Salud’.



‘Lo más correcto ante esta terrible crisis, es que las personas que están a cargo en este momento dimitan y que haya gente con la capacidad de liderazgo necesaria para evitar, como sea posible, la destrucción del sistema productivo y la muerte de más guatemaltecos’, concluye el comunicado.



En las últimas semanas, los casos diarios de Covid-19 se dispararon a nivel nacional con cifra récord de dos mil 855 el 1 de julio (correspondiente al 30 de junio), ante lo cual las autoridades sanitarias declararon alerta roja hospitalaria.



Actualmente los contagios acumulados suman 302 mil 12 y hay nueve mil 461 fallecidos, en tanto los nosocomios a nivel nacional y los centros temporales para la atención de la Covid-19 se encuentran al máximo de sus capacidades en algunos casos y, en otros, ya hay colapso, de acuerdo con los datos más recientes del Ministerio de Salud.



A este contexto se une la lentitud en el plan de inmunización nacional, el cual no llega ni al uno por ciento de la población desde su apertura en febrero último, así como retrasos en la entrega de las vacunas compradas a Rusia y a través del mecanismo Covax de Naciones Unidas.



Esta situación ha provocado un desgaste en el Gobierno y decenas de organizaciones sociales, educativas y humanitarias han pedido públicamente la renuncia de Giammattei y su ministra de Salud, Amelia Flores, en los últimos días.



Hoy domingo, la etiqueta #ParoNacional fue tendencia por horas en la red social Twitter, junto a #RenunciaYaGiammattei, y la víspera hubo una convocatoria de protesta en la capitalina Plaza de la Constitución, pero tuvo poca afluencia de guatemaltecos.