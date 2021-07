ICT y empresarios del turismo rechazan restablecer PCR negativo a vacacionistas

San José, 5 jul (EP/PL).- El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), consideraron que restablecer el requisito del PCR negativo a los vacacionistas afectaría la recuperación del sector en Costa Rica.

«Volver a un requisito que no garantiza que un turista no venga con contagio, sería poner un obstáculo a uno de los pocos instrumentos para reactivar la economía. No ocupamos (necesitamos) agregar más requisitos», afirmó el titular del ICT, Gustavo Segura a la prensa en Casa Presidencial.



Segura sostuvo que el turismo internacional es una estrategia de relativo bajo riesgo epidemiológico, por lo cual -indicó- la medida no es conveniente para reactivar una economía muy maltrecha, en especial en zonas costeras y rurales.



Ante la inminente llegada de la variante Delta del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19, varios sectores solicitan restablecer la solicitud de ese requisito a los turistas que lleguen a Costa Rica, pero Segura aseguró que el Gobierno no valora esta medida porque son muy bajos los niveles de contagio entre los vacacionistas extranjeros.



Por su parte, el presidente de la Canatur, Rubén Acón, señaló que «el virus no se previene solicitando pruebas PCR, se previene con el compromiso individual y acelerando el proceso de inmunización de la población, imponer la obligatoriedad de la prueba PCR implica una afectación directa al turismo».



Acón insistió en que los viajeros ni el sector han sido fuente de contagio.



Resaltó que los empresarios han sido estrictos en cuanto al cumplimiento de los protocolos en los establecimientos donde se siguen todas las recomendaciones, como el uso obligatorio de mascarilla en áreas comunes, en la operación de tours, en los autobuses de turismo, así como el distanciamiento social y el lavado de manos.



La pandemia de la Covid-19 impacta fuertemente la economía costarricense, siendo el turismo el sector más afectado, con un daño superior al 70 por ciento y una previsible recuperación de los niveles de 2019 para al menos 2025.