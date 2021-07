Consejo de Gobierno designa a Ottón Solís como representante ante la OCDE y a nuevo jerarca de IFAM

San José, 6 jul (Elpaís.cr).- El Consejo de Gobierno nombró como representante de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a Otton Solís Fallas, tras la renuncia ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

También fue nombrado y juramentado Hugo Rodríguez Estrada como nuevo Presidente Ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). Rodríguez es Geólogo e Hidrogeólogo y ha laborado en los Departamentos de Estudios Básicos y el Departamento de Pozos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

Representante ante OCDE

El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, agradeció a Solís por su trabajo en el BCIE el cual ha sido fundamental para que el país pueda acceder a financiamiento que permite al país tener deuda barata y así proteger las finanzas públicas del país.

“Al igual que lo he hecho en el BCIE, espero honrar a mi país con un desempeño en la OCDE basado en el estudio riguroso, en el trabajo duro y en la ética. Me guiaré por nuestros compromisos con la competitividad, la democracia, el respeto a todos los derechos humanos, la equidad y la sostenibilidad. Espero contribuir a que la participación de Costa Rica en la OCDE sea positiva para el país y para la organización”, dijo el nuevo representante.

Solís cuenta con un máster en Economía de la Universidad de Manchester y una licenciatura en esta materia en la Universidad de Costa Rica. Además, cuenta con un diploma en Desarrollo Económico, de la Universidad de Manchester y cursos en Cooperativismo, Planificación Regional y Tecnología Intermedia.

También, cuenta con una vasta experiencia en la función pública, pues se ha desempeñado en dos períodos como diputado de la Asamblea Legislativa (1994-1998 y 2014-2018), fue ministro de Planificación Nacional y Política Económica (1986- 1988), y Co-Fundador y Presidente del Partido Acción Ciudadana.

Ha sido miembro del Grupo de Expertos en Administración Pública de las Naciones Unidas, del equipo del Millennium Ecosystem Assessment, consultor para RUTA, CEPAL, PNUD, ASDI, OEA, UPAZ y el Parlamento Latinoamericano, entre otros. Ha sido profesor universitario en destacadas universidades como la de Costa Rica, Nacional y para la Paz. También ha dado clases a nivel internacional en las universidades de Manchester, Reading, Florida, Notre Dame y Georgia.

Por otra parte, Solís ha realizado una serie de publicaciones de carácter académico, así como varios libros. Ha recibido distintos reconocimientos a nivel internacional en el área de la academia, tales como Eminent Scholar in Latin American Studies, otorgado por The Center for Latin American Studies de la Universidad de Florida (Gainesville FL); y como Hewlett Visiting Fellow for Public Policy, otorgado por Kellogg Institute for International Studies de la Universidad de Notre Dame, (Indiana).

Otros temas

También se nombró al Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Costa Rica en Indonesia, al señor Alexander López Ramírez, a partir del 1 de agosto.

López Ramírez cuenta con un doctorado en ciencias políticas con una especialización en ambiente y desarrollo. Es experto en temas de política internacional y de política pública vinculados a la gestión de los recursos naturales. Ha trabajado in situ en varias partes del mundo, incluyendo Vietnam, India, Sudáfrica, Noruega, Brasil, México y toda Centroamérica, entre otros países.

Finalmente, el órgano colegiado ordenó abrir un órgano administrativo contra la directora de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Yolanda Acuña Castro, siguiendo una recomendación de la Procuradoría de la Ética, por aparente falta al deber de probidad.