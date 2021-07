Estados Unidos mantiene igual planes contra Venezuela

Washington, 7 jul (Prensa Latina) Estados Unidos mantiene sin variación los planes del expresidente Donald Trump para derrocar al Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró hoy un experto.

Marcos Salgado, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la), aseguró que la Casa Blanca ‘refina su plan contra Venezuela’.



En el corto plazo, indicó, aparecen las elecciones de noviembre próximo y en el largo la interrogante es si Washington resignará en algún momento un plan que, aunque cambien las administraciones en la Casa Blanca, se mantiene igualito.



El experto citó recientes acuerdos entre los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, junto a la Unión Europea, para formalizar su nueva estrategia contra las autoridades de Caracas.



Precisó Salgado que en la nueva maniobra, recogida en la declaración conjunta con la Unión Europea y Canadá, se sustituye la meta del derrocamiento, por una táctica de carácter electoral y concebido para un plazo más largo.



Puntualizó que el hecho de que no haya un intento de golpe de Estado, o de invasión, a la vuelta de las esquina, es un avance.



Sin embargo, agregó, en la nueva estrategia todavía no hay reconocimiento de las instituciones venezolanas y las sanciones, la apropiación de activos, el congelamiento de fondos y la propiedad de la petrolera Citgo, se mantienen igual.



Esto, agregó, hace bastante difícil seguir adelante en una negociación entre Gobierno y oposición, que por ahora no tiene imagen pública, ni cronograma, ni objetivos definidos, aunque la declaración de Estados Unidos, Canadá y la UE dejan abierta la posibilidad de relajar las sanciones.



Según Salgado, en el largo plazo la interrogante es si Estados Unidos desistirá de su plan para derrocar al Gobierno venezolano.