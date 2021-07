Ottón, un signo de contradicción

Nunca fui su seguidor, ni siquiera lo conozco personalmente, no obstante lo he considerado un hombre preparado, que pudo haber llegado a la presidencia de la República, cuando ser presidente era algo muy digno (espero que retorne a esa dignidad algún día por el bien de nuestro país), sin embargo su problema fue de “malas compañías”. No digo de malas personas, no, aquí ni por broma pretendo hacer un juicio moral. Malas compañías pueden estar en olor de santidad y ser malas compañías. He observado su trayectoria alrededor del año 1986-88 cuando después de un súbito desacuerdo con Óscar Arias, se fue del PLN y fundó una esperanza que en aquel tiempo parecía una utopía realizable, por otro lado era una época en que muchos gurús liberacionistas se marchaban, algunos regresaban y otros eran condenados al ostracismo.

La salida de Ottón fue diferente porque se dedicó con denuedo a buscar la gente adecuada para una nueva opción política, ya el PLN había abandonado la socialdemocracia abiertamente, seguía hablándose de eso pero ya no,

Oscar había abierto las puertas al neoliberalismo abiertamente aceptado. Muchas personas valiosas hicieron causa común y nació el PAC, que por poco tiempo fue una alternativa ante un bipartidismo desgastado y que fatalmente se fue viciando de compadrazgos. Después se convertiría en un verdadero dictador de “su” partido, que causaba risa y algunas veces ganas de llorar, se veían los viejos progres abalanzándose sobre el PAC, consiguieron aislar a Ottón dentro de un partido que era sencillamente una agrupación de profesores universitarios y muchachada del Pretil, muchísimo nini apoyados por padres y madres preocupadas por sus inútiles retoños, el cóctel Perfecto para causar la tragedia de los últimos dos gobiernos.

Ottón era un perfecto tonto útil, contrario a lo que yo había pensado de él, incluso escribí muchos artículos acerca de su persona, mandé hasta un emisario, un amigo mutuo, donde le recomendé se fuera a Harvard a la “escuela de negociación”, fue en vano, él no nació para negociar nada, ha dado muestras claras de ser un hombre solitario, rodeado de falsos amigos y que nunca pudo ver más allá de su nariz.

Personalmente pensé que tenía el “Complejo de Peter”, es decir, después de ser ministro de planificación, alcanzó su “nivel máximo de Incompetencia”, hecho que sucede mucho más frecuentemente de lo que se piensa. No pudo nunca manejar ni el partido, ni su propio entorno político, era una especie de decadencia prematura.

¿Por qué escribo esto hoy cuando se cuestiona que deje el bejuco del BCIE y colgarse del bejuco parisién de OCDE? Precisamente por esa razón, quiero cerrar una duda que me martirizó muchas veces, el cómo un individuo académicamente preparado, se convierte en la peor caricatura de sí mismo, las huestes progres lo echaron, así de sencillo, de “su” partido, le quitaron cualquier posibilidad de recuperar el poder, poco o mucho, que antes ostentaba. Si, hoy hablando conmigo mismo, me parecía que podían dejarlo ir a OCDE, quizá los aires de Montmartre lo acerquen al pensamiento de Boudelaire con los Poemas Malditos, especialmente “los siete poemas perdidos”, quizá pueda al menos darse cuenta entre poema y reflexión (Poesía y Verdad, de Goethe) entender cuál fue su fracaso, ¿sería la obstinación, sería que su ética no era ética, o era una ética y moral muy peculiar? No encuentro razón para que no se vaya unos meses a ese Paris entre romántico y racionalista, aquí él no quita ni pone, a nadie le importa Ottón, es un político que cabría en el libro de Papini: “Un hombre acabado”, quizá encajaría en la frase “posiblemente mañana me muera, y no habrá en el mundo una sola persona que me haya comprendido por completo: unos dirán que fui un buen hombre, otros dirán que fui un canalla, pero ambas opiniones estarán igualmente equivocadas” (Un día en la vida de Ivan Denisovich, novela del escritor ruso Aleksandr Solzhenitsyn). Efectivamente nadie puede etiquetar a nadie, incluso a sí mismo. Sin ser nunca seguidor suyo, me resta decirle “bon appetit, Ottón”.

Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico