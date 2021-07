De la mano de Scaloni Argentina alzó la Copa América

Buenos Aires, 10 jul (Prensa Latina) A sus 43 años, el exfutbolista argentino Lionel Scaloni conquistó hoy su primera victoria como director técnico de la selección de la mano de otro Lionel, el gran Messi, y un equipo al que supo guiar bien.

Con una gran responsabilidad bajo sus espaldas e infaltables presiones de esos críticos ácidos que vapulearon a la albiceleste, Scaloni se mantuvo sereno desde el otro lado del terreno, comandando a sus muchachos, corrió de un lado a otro, hizo tres cambios a última hora y logró lo que todos esperaban: coronar a Argentina en la Copa América.



‘Fue una Copa América muy difícil. Por suerte se nos pudo dar. Estoy convencido que cualquier entrenador en mi posición hubiera hecho el recambio generacional. Estos chicos dejan todo cada vez que salen a jugar un partido’, expresó el DT, quien fue captado por las cámaras envuelto en lágrimas fundido en un gran abrazo con Messi.



Otro emocionado en esta jornada en el estadio Maracaná tras el triunfo ante Brasil fue Ángel Di María, el autor del golazo que le valió el título a la celeste y blanca. El fideo, como lo llaman algunos cariñosamente, estaba encendido en la cancha y apuntó que todavía no puede llorar porque no se lo cree.



‘Esta es la revancha que no pudiste jugar, la de Chile, la del mismo mundial acá’, le dijo Messi a Di María. ‘Todavía no puedo llorar, no termino de caer. Soñamos, peleamos tanto por lograr esto. Mucha gente nos decía que no volvamos pero nos seguimos dando la cabeza contra la pared y hoy se rompió la racha’, expresó el jugador.



Emocionado también, el arquero Damian Emiliano Martínez, el héroe que llevó a la semifinal en penales a su selección en un juego contra Colombia, destacó que no había palabras para explicar este momento.



Era un sueño que tenía de chico. Me fui al Arsenal con 17 años en busca de una vida mejor para mi familia. Y después de mucho esfuerzo, llegó este momento, este Maracanazo, expresó.



En Argentina las emociones están a flor de piel y desde el presidente Alberto Fernández hasta cientos de celebridades festejan el momento, entre ellos otros que llenaron de gloria al país vistiendo la camiseta como el gran Javier Mascherano, quien mostró su felicidad en la red social Twitter.



‘Porque siempre vale la pena intentarlo. Campeones de América. Felicitaciones a todos por habernos dado esta alegría inmensa. Son gigantes’, escribió en uno de los varios mensajes publicados en esa plataforma.

Hasta en Bangladesh celebran la victoria de la Argentina de Leo Messi. El fútbol traspasa fronteras. #CopaAmerica pic.twitter.com/CKlsWbNGtw — Miquel Blázquez (@BlazquezFont) July 11, 2021