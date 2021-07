Exsecretario de Economía de México acusado de enriquecimiento ilícito

México, 10 jul (Prensa Latina) Un juez federal vinculó a proceso por presunto enriquecimiento ilícito a Idelfonso Guajardo Villarreal, exsecretario de Economía durante del gobierno de Enrique Peña Nieto, informó hoy la Fiscalía General de la República (FGR).

El Ministerio Público Federal dio a conocer que el exfuncionario firmará de manera periódica y no puede abandonar el país, ya que ese fue el acuerdo al que se llegó en el juzgado de control durante la audiencia inicial en el Reclusorio Norte.



Guajardo encabezó el equipo de funcionarios mexicanos que realizaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y concluyeron en la firma del T-MEC.



La nota oficial de la FGR indica que el exfuncionario –diputado federal recién electo– es considerado presunto responsable de enriquecimiento ilícito debido a que ‘obtuvo un incremento injustificado en su patrimonio, relacionado con la adquisición de obras de arte y diversos depósitos en cuentas bancarias tanto nacionales como extranjeras’ por más de 450 mil dólares.



La FGR señaló que el exfuncionario obtuvo un incremento injustificado en su patrimonio, del que no pudo acreditar su legal origen de 2014 a 2018, durante su lapso final al frente de la Secretaría de Economía.



En otro orden, un juez de control libró orden de aprehensión contra el empresario de la línea aérea Interjet Miguel Alemán Magnani por el delito de defraudación fiscal.



Fuentes judiciales señalaron que el mandamiento fue a petición de la FGR, que judicializó la carpeta de investigación en contra del hombre de negocios, por lo cual podría enfrentar prisión preventiva.



En febrero de este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, interpuso una denuncia por posible defraudación fiscal contra ABC Aerolíneas por no informar al fisco de tres millones 300 mil dólares de impuestos retenidos por concepto de salarios.



Por su parte, el Instituto Nacional de Migración informó que el empresario Alemán Magnani salió del país el 31 de enero de 2021 desde el Aeropuerto Internacional de Toluca, según el último registro que tiene de sus salidas. No obstante lo anterior, mantiene la alerta migratoria a su nombre.



Ello con el propósito de verificar, registrar e informar a las autoridades de procuración de justicia sobre los movimientos de ingreso-salida de Alemán Magnani, a través de los 194 puntos de internación aéreos, marítimos o terrestres del territorio nacional.