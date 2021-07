Repudian en Brasil amenazas de Bolsonaro sobre fraude elecciones 2022

Brasilia, 10 jul (Prensa Latina) El presidente del Senado Rodrigo Pacheco, repudió hoy las amenazas del mandatario Jair Bolsonaro sobre la posibilidad de suspender las elecciones generales de 2022 en Brasil e insistió en que se respetará la Constitución federal.

‘No tengo miedo a las elecciones. Entrego la bandera a quien gane en una votación auditable y fiable. De esta forma (la actual, sin papeletas impresas), corremos el riesgo de no tener elecciones el próximo año’, afirmó Bolsonaro este viernes a partidarios.

El exmilitar quiere imprimir el voto electrónico, con lo que el Tribunal Superior Electoral (TSE) no está de acuerdo y lamentó los comentarios del presidente.



Para el TSE, cualquier acción para impedir los comicios viola la Constitución y resulta un ‘abandono de deberes’.



Una propuesta de enmienda constitucional con este propósito, de la que es autora la diputada Bia Kicis, aliada del excapitán del Ejército, está siendo tramitada en la Cámara de Diputados.



De acuerdo con Bolsonaro, el sistema de votación, que utiliza computadoras para registrar los votos, resulta susceptible de fraude electoral y demanda en que solo se utilicen papeletas impresas.



‘Esta es mi última palabra al respecto. Habrá papeletas impresas, porque si no hay papeletas impresas, es una señal de que no habrá elecciones. El mensaje es claro’, vaticinó el jefe de Estado.



Al respecto, Pacheco, sin referirse nominalmente a Bolsonaro, comentó: ‘todo lo que se especula en relación a un retroceso de la democracia, como la frustración de las próximas elecciones del 2022, es algo que el Congreso Nacional, además de no estar de acuerdo, repudia, por supuesto’.



No vamos a admitir ningún tipo de retroceso en este sentido, señaló y remarcó que las elecciones son innegociables.



Según el titular del Congreso, la Constitución debe ser preservada ‘a cualquier precio’ y la democracia en Brasil está ‘consolidada y asimilada’ por la sociedad y ‘quien quiera cualquier regresión del Estado de Derecho democrático será señalado por el pueblo y la historia como enemigo de la nación’.



La impopularidad de Bolsonaro se disparó en las últimas encuestas respecto a las justas comiciales del próximo año.



Sin embargo, la intención de voto del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se fortaleció desde que recuperó sus derechos políticos en marzo tras un juez del Supremo Tribunal Federal anulara todas sus condenas.