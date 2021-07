Presidente proyecta diálogo y Fujimori agudiza crisis en Perú

Lima, 11 jul (Prensa Latina) El proyecto del presidente peruano, Francisco Sagasti, de convocar un diálogo con los finalistas del balotaje electoral, se estrelló hoy con el anuncio de la neoliberal Keiko Fujimori, de desconocer a priori a quien resulte ganador.

En una entrevista con el diario El Comercio, Sagasti explicó que en integrantes del Consejo de Estado surgió la idea de que, una vez que se proclame al vencedor, Fujimori y el virtual presidente electo, Pedro Castillo, se reúnan con el referido consejo, que agrupa a los poderes del Estado.



Anotó que espera que la reunión se pueda realizar con el fin de lograr ‘un miniacuerdo de respeto mutuo y gobernabilidad’, aunque horas antes de publicarse la declaración Fujimori, en un mitin, adelantó que no reconocerá a Castillo, para lo cual alega un fraude, sin pruebas.



‘Estamos aquí para dar un mensaje claro y contundente. Dicen que en pocas horas o en pocos días van a consumar el fraude y nosotros les decimos que no vamos a aceptarlo’, afirmó.



Pese a que, pasados 35 días no se proclama al ganador, por numerosos reclamos del fujimorismo, rechazados por carecer de pruebas, se declaró extrañada por el supuesto apuro en anunciar al presidente electo.



Insistió también en acusar al presidente Sagasti de tomar partido con Castillo por no pedir la auditoría internacional del balotaje que reclama y en la que insistió y sobre lo cual el mandatario ratificó que la elección fue limpia, sin interferencia gubernamental.



‘Las misiones de observación internacional, todas, han indicado que el proceso no ha sido fuera de lugar, ni ha contravenido las normas que se requiere para elegir un gobernante de manera transparente y honesta. Entonces, creo que hasta ahí podemos llegar’, dijo a su vez el presidente en la entrevista citada.



La acusación sobre supuesta parcialidad de Sagasti fue repetida en días pasados por el escritor derechista Mario Vargas Llosa, en una reunión política derechista internacional, lo que ha generado fuertes críticas en Perú y anoche celebró Fujimori.



Lamentó que el novelista esté desinformado, pues ‘cualquier persona que puede ver objetivamente, con claridad, las cosas que ha hecho el gobierno, puede ver que eso no es cierto’.