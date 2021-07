Columna Poliédrica

En septiembre del 2020 escribimos la Columna titulada: ¿Qué habrá hecho don Rodolfo Méndez para que la construcción de obra pública esté funcionando? En aquella ocasión los últimos párrafos que escribimos decían lo siguiente:

“No me cabe duda que la derecha costarricense está muy contenta con la gestión de don Rodolfo. Los grupos empresariales han reconocido la labor de Méndez Mata y ello se ha visto reflejado en la veneración que le han brindado, no de ahora, porque ya se la habían brindado en su paso por los gobiernos socialcristianos. En cualquier caso, para la derecha costarricense el color político no importa, a ellos lo único que les interesa es que se hagan las obras que benefician sus actividades empresariales.

Pero en honor a la verdad, a la izquierda tampoco le disgusta la gestión del Ministro octogenario. Nadie en sus cinco sentidos estaría en desacuerdo con las obras que se vienen haciendo, el problema será si aparece alguna situación contraria a la ley y aún así, dependerá si aquello sale a la luz. Esperemos que no sea así y que el señor Méndez Mata pueda concluir su legado como ingeniero civil con la probidad que, pareciera, ha tenido durante su paso por la función pública.

¡Tiempo al tiempo !”

Aquella Columna generó varios comentarios y un correo electrónico de una persona que me escribió manifestando lo siguiente:

“Señor Miron.

Queda después de leer su artículo de la gestión del Mopt con las OBIS, un sentimiento de duda con respecto a la legalidad o transparencia en la ejecución de las mismas.

Le pido por favor que si tiene datos concretos sobre malos manejos, los exponga públicamente, para que dé pie a una investigación, o que se disculpe en un próximo artículo por sembrar dudas en sus lectores.”

Le contesté al señor que me escribió lo siguiente:

“Estimado señor …:

Antes que nada le ofrezco disculpas por el retardo en la contestación de este correo. Le agradezco que tenga la paciencia de leer la columna Poliédrica, hay muchos que opinan y no la leen o que la leen y hacen una comprensión incorrecta de la misma.

Desconozco quién es usted, porque ni siquiera tiene la deferencia de presentarse e indicar si tiene algún vínculo con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes o cualquier otra dependencia. En cualquier caso le respondo en su condición de lector de la columna de la siguiente manera:

Con el respeto que usted, el señor Méndez Mata y los lectores se merecen, le indico que nadie está sembrando dudas de nada. A lo largo de la columna se valoró, positivamente, la labor de don Rodolfo.

El problema es que no es solo él sino que hay otras personas involucradas en estos procesos, de manera que los controles que él y las instancias respectivas puedan hacer, siempre serán pocos.

Señor (…), por eso y por lo que hemos visto en otros momentos, es necesario esperar el paso del tiempo para confirmar, como usted y yo esperamos, que no haya problema alguno con estos procesos.

Ya hemos visto mucho durante administraciones pasadas y si usted está dispuesto a meter las manos al fuego por las personas que estime pertinente, pues adelante.

Lo que en mi caso toca es dar los méritos a don Rodolfo porque creo que los merece, pero al mismo tiempo tener una posición de cautela y crítica con él y con cualquier funcionario público o privado.

Por todo lo expuesto, no veo razón alguna para emitir ninguna disculpa en razón de lo que se plantea en la columna. Ni se calumnia, difama o se ofende el honor de ninguna persona, cosa de la que trato de cuidarme cuando escribo y la columna anterior no ha sido la excepción.

Agradezco mucho su mensaje y como puse en la columna: ¡Tiempo al tiempo !

Atentamente. Andi Mirom”

El señor en cuestión respondió a mi correo, en lo que interesa, lo siguiente:

“No trabajo para el MOPT, ni antes ni en un futuro.

Lo que más le deseo es que sea siempre objetivo, en sus columnas de opinión, y como ya vio, puede que a algunos que tratamos de informarnos, respondamos a comentarios o criterios que nos parecen ambiguos.

Se necesita mucho de comentaristas ya no solo objetivos, si no supraobjetivos, por los tiempos de desinformación, tergiversación de la información y noticias sesgadas en que vivimos y que se acrecentarán conforme se acerquen las próximas elecciones.

Lo mejor para usted, su familia y sus proyectos.”

Como he hecho con otros lectores que han tenido la deferencia de escribirme, agradecí al señor que tenga la paciencia de leer la Columna Poliédrica y por supuesto de hacer comentarios en la sección respectiva o escribiendo a nuestra dirección electrónica. En la medida de nuestras posibilidades respondemos a los mensajes que recibimos, no siempre de inmediato pero procuramos no dejar ninguno sin responder. Antes los intercambios epistolares eran sumamente interesantes y el tener la posibilidad de practicarlos en estos tiempos, tal vez no con la misma intensidad, es una experiencia que se merece continuar

En cualquier caso y en punto al tema que nos ocupa, el tiempo se ha encargado de sacar a la luz lo que venía aconteciendo en relación con la obra pública. No hay que ser profeta sino un poco perspicaz para suponer que tanta eficiencia podría implicar que algo no andaba bien, lo mismo ocurrió con la trocha fronteriza en que se realizaron trabajos que no eran normales al patrón que se había dado en los últimos años; es decir, de un pronto a otro, los nudos que antes impedían hacer los proyectos de obra pública se desataron y todo comenzó a fluir de una manera que llamaba mucho la atención. ¡Extraño!

No queremos, ni pretendemos ser pitonisos. Lo único que hacemos es ver la realidad con un ojo crítico y cuestionar cosas que cualquier costarricense tiene a la vista y que varios medios de comunicación, no todos, se hacen de la vista gorda en función de los intereses de sus dueños. En fin, el tiempo se ha encargado de poner en su lugar los acontecimientos pero, a decir verdad, no creo que este relajo vaya a pasar a más desde el punto de vista jurídico; no obstante, ese es otro tema que merecería otra columna, porque lo que al parecer se ha dado con la Fiscalía General en relación con el tema de las escuchas telefónicas, francamente, se para el sol a ver.

La decadencia de la que tanto hemos hablado en otros momentos, es en todos los campos y el jurídico no es la excepción.

(*) Andi Mirom es Filósofo

